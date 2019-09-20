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Binali Yıldırım Silikon Vadisi’ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 16:15 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Silikon Vadisi’nde Apple, Google ve Facebook şirketlerini gezerek incelemelerde bulundu - Yıldırım: - "Türk bilim insanları ve mühendisler olarak bir misyonunuz olduğunun bilinciyle ülkemizin bayrağını burada dalgalandırıyorsunuz ve ülkemizin ismini burada temsil ediyorsunuz"

SİLİKON VADİSİ (AA) - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, California eyaletinde bulunan Silikon Vadisi’nde Apple, Google ve Facebook şirketlerini gezerek incelemelerde bulundu.

San Francisco ve Silikon Vadisi'ni ziyaret eden Yıldırım ve heyeti, Apple, Google ve Facebook'ta yetkililerle görüşerek fikir alışverişinde bulundu. Yıldırım ardından HAVELSAN'ın tamamını satın aldığı simülatör teknolojileriyle bilinen Quantum3D şirketini gezerek incelemelerde bulunuldu.

Yıldırım ve heyetine, Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz da eşlik etti. Aynı zamanda Quantum3D'de Türk girişimci ve mühendislerle bir araya gelen Yıldırım, şirkette danışman olarak görev yapan Dr. Öğretim Görevlisi İzzet Darendeli'nin şirket hakkındaki sunumunu izledi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk girişimciler ve Silikon Vadisi'nde eğitim gören Türk vatandaşlarından bölgede kazandıkları deneyimleri, kazandıkları uzmanlık alanlarını Türkiye'nin teknolojide daha ileri gitmesi ve fark oluşturması için kullanmalarını, elde ettikleri patentleri, ürettikleri ürünleri ve geleceğin teknolojilerini Türkiye'nin daha da ileri noktaya gelmesi için kullanmalarını beklediklerini ifade etti.

Yıldırım, ''Böylesine gelişmiş teknolojilerde Silikon Vadisi’nde kendi mühendislerimizin bizim insanımızın sayısının çok daha fazla olmasını arzu ederiz. Buradaki büyük şirketlerde bilim insanı ve mühendislerimizin çalışıyor olması ülkemiz adına çok sevindirici bir şey. Gurur duyduk.'' dedi.

Buradaki temaslarının ardından California eyaletinin Menlo Park şehrinde bir Türk restoranındaki etkinlikte konuşan Yıldırım, ''Ülkemizin sahip olduğu potansiyel ve ülkemizin genç girişimci ruhuna sahip insanlarının bugün gerek Türkiye çapında gerekse dünya genelinde çok daha etkin konumda olması lazım diye düşünüyorum. Bunun için herkes başarılarını ortaya koyabilir ve bundan sonra kolektif çalışmanın önemli olduğunun kanaatindeyim. Bir misyonunuz olduğunun bilinciyle ülkemizin bayrağını burada dalgalandırıyorsunuz, ismini burada temsil ediyorsunuz.'' ifadelerini kullandı.

Kanseri erken teşhiste çığır açan Dr. Gözde Durmuş'a, Yıldırım tarafından MÜSİAD'ın hazırladığı ''Başarılı Türk Bilim İnsanı'' plaketi verildi.

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