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BİNALİ YILDIRIM, SİLİVRİLİ BALIKÇILARI ZİYARET ETTİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 13:54 | Son Güncelleme

  AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Silivri sahilinde bulunan balıkçı esnafını ziyaret etti.

Haber:Gülseli KENARLI-Kamera:Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Silivri sahilinde bulunan balıkçı esnafını ziyaret etti. Yıldırım bir balık tezgahında bulunan balıkları, kendisini takip eden gazetecilere gösterdi. Balığın taze olması için yüzgeçlerinin kırmızı olması gerektiğini belirtti. Yıldırım balıkçılarla fotoğraf çektirdi.

Binali Yıldırım, Behram Kamiloğlu isimli bir vatandaşın 2007 yılında birlikte çektirdikleri fotoğrafı imzaladı. Yıldırım esnafla birlikte içeceği çayların geç gelmesi üzerine, "Çayı Dursun'a mı söylediniz?" şeklinde yaptığı espri, gülüşmelere neden oldu. Yıldırım'ın kalktığı sırada çaylar geldi. Binali Yıldırım kendisine ikram edilen çayı ayaküstü içti.

Görüntü Dökümü:
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- Yıldırım'ın balıkları göstermesi
- Esnafı selamlaması
- Esnafla sohbeti
- Yıldırım'ın fotoğraf imzalaması
- Yıldırım'ın çay içmesi
- Detaylar

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