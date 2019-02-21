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BİNALİ YILDIRIM: SİLİVRİ'NİN POTANSİYELİ ÇOK BÜYÜK

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 13:42 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Silivri'de, AK Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti.

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Silivri'de, AK Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. Yıldırım, Cumhur İttifakı Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz ve AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ile beraber ilçe teşkilatına geldi. Yıldırım, burada bir konuşma yaparak, "Makamlar gelip geçicidir, önemli olan insanlıktır, önemli olan hoş bir sada bırakmaktır. 16 yıl boyunca Türkiye'nin her köşesinde çok güzel hizmetleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yaptık." dedi.

"ÇİÇEKÇİLİKTEN 4 BİN KİŞİ İŞ SAHİBİ OLACAK"
Yıldırım, Silivri'nin, İstanbul'un arazi olarak en büyük ilçelerinden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Silivri'nin potansiyeli çok büyük. Tarım var, çiçekçilik var, sera var. Bütün bu imkanlar köylerinde daha da geliştirilecek. Silivri'nin önemli konularından biri yıllardır beklediğiniz hızlı tren. Onu da yapıyoruz. Silivri'den Edirne'ye hızlı tren yapılıyor. Hayırlı, uğurlu olsun. Eğer dertleri bilmiyorsanız, dermanını bulamazsınız. Dertlerinizi bilen kadrolar var. Volkan Yılmaz, dertleri biliyor, Silivri'yi de biliyor. Eminim ki en güzel hizmeti sizlere ekibiyle beraber yapacak. Silivri'de, İstanbul'un merkezinde ne varsa, o olacak. Ulaşım, millet bahçesi, yeşil alanlar, tarım üretimi, istihdam, ılıca, jeotermal enerji, çicekçilik... Çiçekçilikten 4 bin kişi iş sahibi olacak. Çünkü İstanbul'un çiçeğini, başka şehirlerden alıyoruz. Burnumuzun dibinde Silivri'de çiçekçilik köyü var. Şimdi onu geliştireceğiz, bütün İstanbul'u süsleyecek çiçekleri de Silivri'den almış olacağız."
Yıldırım, konuşmasının ardından yürüyerek MHP Silivri İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:
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-Yıldırım'ın açıklamaları
-Detaylar

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