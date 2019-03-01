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Binali Yıldırım, Şişli'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 14:26 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "31 Mart'ta yeni bir destan yazacağız"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "31 Mart'ta yeni bir destan yazacağız." dedi.

AK Parti Şişli İlçe Başkanlığı önünde halkı selamlayan Yıldırım, 31 Mart'ta yeni bir destan yazacaklarını belirtti.

Yıldırım, "Bugün doya doya Şişli'de beraber olacağız. Şişli'yi, İstanbul'u konuşacağız. Dertleşeceğiz. İnşallah daha güzel günlere hep birlikte emin adımlarla yürüyeceğiz. Bu kutlu yürüyüşü sürdüreceğiz. Ne diyoruz? Durmak yok, yola devam." diye konuştu.

Konuşmanın ardından buradan ayrılan Yıldırım, cuma namazını Mecidiyeköy Merkez Camisi'nde kıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti binali yıldırım istanbul seçim

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