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Binali Yıldırım Sivas'ta adaşıyla karşılaşınca esprileri art arda sıraladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2019 14:45 | Son Güncelleme

Sivas’ta adaşı ile karşılaşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, esprilerini art arda sıraladı. Yıldırım, adaşına "Şimdilik bana rakip falan olma. Millet karıştırır." dedi. Yaşanan diyalog çevredekilerin gülümsemelerine neden oldu.

Bayramın 2. gününü eşi Semiha Yıldırım ile Sivas’ta geçiren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım'ın vatandaşlarla bayramlaştığı sırada adı Binalı olan Sivaslı yanına geldi.

İki Binali arasında yaşanan diyalogda komşu köylüler olduğu da ortaya çıktı. Adaşıyla karşılaşınca neşelenen Yıldırım, esprileri de ardı ardına sıraladı.

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'BU SEFER BEN GİREYİM SEÇİME SONRA SEN'

Yıldırım , "Sen Binali’sin ben Binali, ne yapacağız etti sana iki bin Ali" dedi. Ardından ise “Şimdilik bana rakip falan olma. Millet karıştırır. Bu sefer ben gireyim seçime sonra sen" şeklinde konuştu.

Yaşanan bu diyalog çevredekilerin gülümsemelerine neden oldu. Yıldırım ile bayramlaşanlar öz çekim yapmak içinde birbiriyle yarıştı. (İHA)

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binali yıldırım espri Sivas

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