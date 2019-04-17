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Binali Yıldırım: Siyaset hayatımda, iş hayatımda Özal'ı hep örnek almışımdır

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 13:06 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 8.

Gülseli KENARLI-Güven USTA-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA) AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 26. yıl dönümünde Fatih'te bir otelde düzenlenen anma programına katıldı. Programa Yıldırım'ın yanı sıra, Turgut Özal'ın oğulları Ahmet ve Efe Özal da katıldı. Binali Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "Siyaset hayatımda, iş hayatımda, rahmetli 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı hep örnek almışımdır. Aynı üniversiteden mezunuz. O da bizim büyüğümüz, mühendis ağabeyimizdi. Bütün konulara pragmatik yaklaşır, inisiyatif alır ve analitik düşünerek, adeta bir mühendislik problemini çözer gibi yaklaşırdı. Onun döneminde Türkiye, 80'li yılların ilk yarısından itibaren dünyaya açılan bir ülke oldu. Telekomünikasyon alanında yapılan değişim ve dönüşüm, esasında Türkiye'nin dünyaya açılması, serbest ekonomiye geçmesi ve ihracatla tanışmasının en büyük temelini teşkil eder" diye konuştu.

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