Binali Yıldırım soruları cevapladı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ''AK Parti teşkilatı, partimizin kurulduğu günden beri çok canlıdır. Biz onlar sayesinde 14 seçimi açık ara farkla kazandık. O yüzden teşkilatıma çok teşekkür ediyorum. Bu dönemde de teşkilatımızın bu heyecanı, enerjisi sayesinde 23 Haziran seçimlerini büyük bir başarıyla kazanacağınız, buna inanıyorum.'' dedi. Binali Yıldırım, Habertürk'te yayımlanan "Türkiye'nin Nabzı" programında, gazeteci Didem Arslan'ın sorularını cevapladı. Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Seçim iptal edildiği için muhafazakar seçmen rahatsız." iddiasına ilişkin soruya, ''Algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Böyle bir şey yok. Bizim tabanımız bu konuda çok iddialı ve böyle bir haksızlığa uğradığımız, verilen oyların yerini bulmadığı yönünde çok güçlü bir kanaati var. Ben bunu sahada görüyorum. Günden güne coşku artarak devam ediyor. AK Parti teşkilatı, partimizin kurulduğu günden beri çok canlıdır. Biz onlar sayesinde 14 seçimi açık ara farkla kazandık. O yüzden teşkilatıma çok teşekkür ediyorum. Bu dönemde de teşkilatımızın bu heyecanı, enerjisi sayesinde 23 Haziran seçimlerini büyük bir başarıyla kazanacağınız, buna inanıyorum.'' diye konuştu.

31 Mart seçimlerindeki açıklamasıyla ilgili soruyu yanıtlarken Yıldırım, ''Ben öyle bir laf demedim. Hiç rakam vermedim. 'Kazandık.' dedim. O an bize verilen bilgilere göre, 'Şu kadar sandık açılmış, aradaki fark şu, kalan çok düşük bir miktar, sayılmayan oy var. Buna göre arkadaşlar bir simülasyon yaptılar. Efendim kazandık, açıklayabilirsiniz.' dediler. Ben de açıkladım. Ben o açıklamayı yaparken de söyledim. O günü bugünkü gibi hatırlıyorum. Saat 23.25'ti. O saat itibarıyla bize gelen bilgilere göre biz seçimi kazandık. Bu kadar. Sonra gelen bilgilerle bu durum değişti, olay budur. Bu bir hataysa, bu hatayı ben kabul ediyorum." ifadelerini kullandı. - "Kurgu falan değil. Bu da bir algı operasyonudur" Binali Yıldırım, Avcılar'da bir ailenin evinde yer sofrasında iftar yapmalarına ilişkin sosyal medyada yer alan eleştirilerin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi: "O masaya 4 kişi oturamıyor. Masanın yarısı gözüküyor, yer sofrasının siz yarısını görüyorsunuz. Benden sonra daha oturanlar var. O arkadaki masaya da 4 sandalye sığıyor. Salon dediğiniz yer iki kanepe var, arada bu boşluk var. Yani şunu demek istiyorum; bu insanlara da saygısızlıktır. Biz gittik, iftara 2 dakika var, içeri girdik. Bu yer sofrasını bu halde bulduk, oturduk. Benim o insanlara 'Kaldırın bunu, ben yerde yemem yemek.' demem mi gerekiyordu? Ben yerde, yer sofrasında yemek yiyerek bu günlere geldim ve hala daha köyüme gidince yer sofrasında yerim. Ayıp bir şey mi? Öyle bir imkan olsaydı, masa olsaydı masada yerdik. Kim kurgu yapabilir? O insanlar bizi evine davet etmiş, bizi sofrasında ağırlamış, yer sofrasında oturmuş, yemişiz ve dediğim gibi ben 2 dakika kala girmişim. O sofrayı hazır bulmuşuz. Yerde ikram ederse yerde yersin, masada ikram ederse masada yersin. Kurgu falan değil. Bu da bir algı operasyonudur. Kocaman bir yalandır ve bu insanlara hakarettir, hor görmedik, aşağılamaktır. Ben bunu yapanları kınıyorum."

Seçim kampanyasını ne zaman başlatacağına ilişkin soruya Yıldırım, ''Biz başladık zaten. Biz sokaklardayız her gün.'' karşılığını verdi. Yıldırım, İstanbul'u, İstanbul'un projelerini konuşmayı tercih ettiğini dile getirerek, ''Ben istiyorum ki İstanbulluların beklentileri, sorunları, genel siyasetin gürültüsü içerisinde kaybolmasın. Biz İstanbul'un geleceğine karar vereceğiz. Türkiye'nin geleceğine 24 Haziran'da karar verdik. Bu karar İstanbul'un kararı. İstanbul'un kararını verirken bizi bıraksınlar, İstanbul'u konuşalım. Ben bunu istiyorum.'' dedi. - "Prensip olarak olabilir" Ekrem İmamoğlu'yla beraber program yapılması talebiyle ilgili soruyu Yıldırım, ''Olabilir, bakarız. Onun için ben karar veremem. Benim tek başıma karar vereceğim bir karar değil ama prensip olarak olabilir." diye yanıtladı. Binali Yıldırım, İmamoğlu ile birlikte canlı yayına çıkmaları konusunda verdiği cevabın sosyal medyada yanlış aksettirildiğini belirterek, "Tek başıma karar veremem dememi sanki 'Partisine soracak, izin alacak.' gibi yayıyorlar, maksatlı yapıyorlar. İki kişinin programa gitmesine bir kişi karar verebilir mi? Bu kadar açık, bu kadar işi çığırından çıkarmanın anlamı yok. Yani sosyal medya, sorumsuz medya değildir. Sosyal medyada da insanları etkileyeceksiniz ama doğru şeyler söyleyeceksiniz." dedi.

- "Kampanyada hep yerelde kalmayı ısrarla sürdüreceğim" Yıldırım, kampanya sürecinde "beka" vurgusu yapıp yapmayacaklarına ilişkin soru üzerine, "Bu İstanbul'un belediye başkanı seçimidir. Benim gönlüm seçimin İstanbul ölçeğinde devam etmesi. Bunun içinde gayret edeceğim. Kampanyada hep yerelde kalmayı ısrarla sürdüreceğim. Bu kararımdan vazgeçmiş değilim. Bu kampanya sürecinde 23'üne kadar da aynı şekilde yapmaya devam edeceğim. Bence faydalı olan İstanbul'un konuşulmasıdır. İstanbul seçmeninin kanaatinin sandığa yansımadır. Buna gayret edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye İstanbul'da başlattığı seçim çalışmasından dolayı teşekkür eden Yıldırım, ''Hemşehri harekatı başlattı Sayın Bahçeli. Bu kendi teşkilatını, MHP tabanını hareketlendirmek ve daha çok katkı sağlamak için yapılan bir çalışma. Bu da zaten MHP'nin de bu kampanya döneminde genel siyasetten ziyade yerelde kalacağını ve İstanbul seçmeni üzerine çalışacağını gösteriyor. Yapılan her çalışmanın katkısı olur. İstanbul'a baktığımız zaman İstanbul Türkiye'nin özeti. 81 ilin her tarafından burada insanlar var. Hemşehri harekatının sonuç vereceğine inanıyorum.'' diye konuştu.

Yıldırım, Tevfik Göksu'nun Trabzonlularla ilgili açıklamasına ilişkin soruya, "Ben tabii o şeyi de yine çarpıttıklarını düşünüyorum. Orada kastedilen Trabzonluları Pontuslularla özdeşleştirmek değil. Kaldı ki Süleyman Bey İçişleri Bakanı, daha önce bu sözlerin arkasında olduğunu da söyledi Tevfik Beyin.'' ifadelerini kullandı. Tekrarlanacak olan İstanbul seçimlerinde Saadet Partisi'nin yeniden aday çıkarmasını Yıldırım, şöyle değerlendirdi: "Onların kararıdır hayırlı olsun ama ben Saadet Partisi'ne oy veren kardeşlerimizin tekrarlanacak seçimde bana oy vereceklerini düşünüyorum büyük bir oranda. Rahmetli Erbakan Hocamız teknik üniversiteden hocamdı. Ben ondan çok etkilendim ve çok şey öğrendim. Erbakan Hoca hayatı boyunca milli ve yerli vurgusu yaparak siyasi ömrünü tamamlamıştır. Onun takip ettiği yolu, onun sağlığında kısmen de olarak gördüğü birçok şeyi onun öğrencileri olarak Recep Tayyip Erdoğan ve biz gerçekleştirdik. Onun hayalini gerçeğe dönüştürdük. Bugün savunma sanayi yüzde 64 yerli oranına çıktı. Bugün artık darbe girişimleri karşısında ceketini alıp giden siyasetçiler yok. Aslanlar gibi direnip darbecileri, darbeyi vuran bir siyaset anlayışı var. Onun için hocamızın ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun diyorum. Saadet Partisi'nden kardeşlerimiz oy verirken elbette bu durumu değerlendirecekler."

- "İsrafın hiçbir yerde olmaması gerekir" İstanbul Büyükşehir Belediyesinde israf yapıldığı iddialarının sorulması üzerine Yıldırım, "Ölçü şudur yıllık bütçesinin üstünde mi altında mı, üstünde ise iflas etmiş olur. Öyle iflas etme durumu yok. Yani mesela Beylikdüzü Belediyesinin borcunun 600 milyon olduğu söyleniyor. CHP adayının başladığındaki borcu 200 milyon. 3 kat artmış. İsraf haramdır. İsrafı kimse desteklemez. İsrafın hiçbir yerde olmaması gerekir." ifadelerini kullandı. Yıldırım, İstanbul'a gelen yıllık 13,5 milyon turist sayısını 22 milyona çıkarma hedefinde olduklarını söyledi. Deniz ve sağlık turizmiyle beraber kongre ve fuarların da turizmde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti: "Mevcut Atatürk Havalimanı'nın yeri büyük bir kongre ve fuar merkezi ile millet bahçesi olarak düzenleniyor. Avrupa'ya kongreler, fuarlar için 50 milyon insan gidiyor yılda. Biz bunun yüzde 10'una talibiz. O da 5 milyon eder. Bu fuarlara giden insanlar da sadece orada yatma, kalkma, yeme, içme 1500 dolar harcıyor. Bunlar normal turistler gibi değil. Çarpı 5 milyon 7,5 milyar dolar. Buradan geldi mi? Bunun arkasında tabii tepeden tırnağa iğneden ipliğe herkes nemalanıyor. Berberi, bakkalı, mücevhercisi... Turist gelince 40-50 sektör harekete geçiyor, otelcisi, lokantacısı herkes bundan istifade ediyor. Ne oluyor, daha çok işçi almak ihtiyacı duyuyor. İstihdam artıyor."