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Binali Yıldırım sosyal medyadan duyurdu! Su ve aylık akbilde indirim

SEÇİM HABERLERİ  | 13.05.2019 15:58 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Twitter'da ''İstanbullulara müjdeli haber'' başlığıyla yayınladığı mesajında su fiyatı ve öğrenci akbilinde indirim yapılacağını paylaştı.

Binali Yıldırım sosyal medyadan duyurdu! Su ve aylık akbilde indirim

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldırım, ''İstanbullulara müjdeli haber: Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak. Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek. Hayırlı olsun.'' dedi.


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