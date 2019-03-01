Binali Yıldırım, STK temsilcileriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul'daki sorunların başında deprem dönüşümü geliyor. Depremle ilgili çalışmalara çok daha hız vereceğiz." dedi.

Şişli'den STK temsi̇lci̇leri̇yle bir araya gelen Yıldırım, salonda Şişli'nin tüm paydaşları, temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir arada olduklarını anlattı.

Şişli'nin, Avrupa Yakası'nın sembolü olduğunu ifade eden Yıldırım, Şişli'de çok güzel hizmetler yapacaklarını, ilçeye yönelik birçok projelerinin olduğunu belirterek, "Şişli'nin diğer ilçelerde olduğu gibi en büyük problemi trafik ve ulaşım. Trafik ve ulaşımı nasıl çözeceğimizi ve nasıl sorun olmaktan çıkaracağımızı her yerde anlatıyoruz." diye konuştu.

Binali Yıldırım, Şişli'de yaşayanların 750 metre yürüme mesafesinde mutlaka bir metro durağına erişeceğini, yolculuğun eziyet olmaktan çıkacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yapılaşmanın en fazla olduğu Talatpaşa-Büyükdere Caddesi'nde seyir terasları yapacağız. Yani o alanların altında yol devam edecek üzerlerinde boydan boya yeşil alanlar olacak. Şişli Etfal Hastanesi taşınıyor. Sultan Abdülhamid'in mirası olan bu yapı aslına uygun olarak ihya edilecek. Hamidiye Etfal Sağlık Merkezi Çocuk ve Sağlık Bilimleri Parkı haline getireceğiz. 200 yataklı hastaneye ek olarak, Abdülhamid dönemine ait sergi ve anlatımların olacağı bir müzeyi de buraya kazandıracağız."