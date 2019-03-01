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Binali Yıldırım, STK temsilcileriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 18:50 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "İstanbul'daki sorunların başında deprem dönüşümü geliyor. Depremle ilgili çalışmalara çok daha hız vereceğiz" - "Öncelikle envanter çalışmasını tam olarak bitireceğiz. Gerçek sayıyı önce tespit edeceğiz ve yerinde gönüllü dönüşümle bu işi halletmiş olacağız"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul'daki sorunların başında deprem dönüşümü geliyor. Depremle ilgili çalışmalara çok daha hız vereceğiz." dedi.

Şişli'den STK temsi̇lci̇leri̇yle bir araya gelen Yıldırım, salonda Şişli'nin tüm paydaşları, temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir arada olduklarını anlattı.

Şişli'nin, Avrupa Yakası'nın sembolü olduğunu ifade eden Yıldırım, Şişli'de çok güzel hizmetler yapacaklarını, ilçeye yönelik birçok projelerinin olduğunu belirterek, "Şişli'nin diğer ilçelerde olduğu gibi en büyük problemi trafik ve ulaşım. Trafik ve ulaşımı nasıl çözeceğimizi ve nasıl sorun olmaktan çıkaracağımızı her yerde anlatıyoruz." diye konuştu.

Binali Yıldırım, Şişli'de yaşayanların 750 metre yürüme mesafesinde mutlaka bir metro durağına erişeceğini, yolculuğun eziyet olmaktan çıkacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yapılaşmanın en fazla olduğu Talatpaşa-Büyükdere Caddesi'nde seyir terasları yapacağız. Yani o alanların altında yol devam edecek üzerlerinde boydan boya yeşil alanlar olacak. Şişli Etfal Hastanesi taşınıyor. Sultan Abdülhamid'in mirası olan bu yapı aslına uygun olarak ihya edilecek. Hamidiye Etfal Sağlık Merkezi Çocuk ve Sağlık Bilimleri Parkı haline getireceğiz. 200 yataklı hastaneye ek olarak, Abdülhamid dönemine ait sergi ve anlatımların olacağı bir müzeyi de buraya kazandıracağız."

Soruları da yanıtlayan Yıldırım, seçim gününe kadar ısrarla İstanbul ve İstanbul'un geleceğini konuşup projeleri anlatacaklarını kaydetti.

Kentsel dönüşümle ilgili soru üzerine Yıldırım, şunları kaydetti:

"İstanbul çökecek bir şehir değil. İstanbul çökerse Türkiye çöker. İstanbul Türkiye'yi taşıyan şehir. Ülkenin bütün şehirlerinde olduğu gibi, İstanbul'da da imarla ilgili sorunlar var. İmar barışını başbakanlık dönemimde çıkardık. Bugüne kadar 10 milyon müracaat oldu. Bunların tamamı İstanbul'da değil. 81 vilayette bu şekilde sorunlu yapılarımız var. İstanbul'daki sorunların başında deprem dönüşümü geliyor. Depremle ilgili çalışmalara çok daha hız vereceğiz. Deprem mutlak bir tehdit, ne zaman olacak onu da bilemediğimiz için öncelikle envanter çalışmasını tam olarak bitireceğiz. Bazı araştırmalar, '30 bin acil olarak dönüştürülmesi gereken yapı var' derken, bazı kaynaklar da '50 bin' diyor. Gerçek sayıyı önce tespit edeceğiz ve yerinde gönüllü dönüşümle bu işi halletmiş olacağız."

Yoğun tempoya nasıl hazırlandığıyla ilgili soruya Yıldırım, "Bana insanlar enerji oluyor. Yenilenebilir enerji diye bir şey var. Son zamanlarda benim enerjimi yenileyen de insanların heyecanı, mutluluğu ve ilgisi. Özel bir yemek seçimim yok. Önümüze ne gelirse yiyoruz, bazen fazla kaçırıyoruz." yanıtını verdi.

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