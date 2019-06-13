BİNALİ YILDIRIM: ŞU AN MİTİL ATILMIŞ VAZİYETTE, ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR 

Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA) AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Sancaktepe’de “Kadın STK Temsilcileri Toplantısıöna katıldı. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, “Yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul’a geliyor. Ortak bir programınız olacak mı?ö sorusuna, “Şu anda böyle bir planlamamız yok. Sayın Devlet Bahçeli seçim yenileme kararından sonra İstanbul’da partililerle bizzat kampanya yürüteceğini duyurmuştu. Hatta ona bir ironi de yaptı, ‘Mitili atıyoruz İstanbul’a’ diye. Şu an da mitil atılmış vaziyette ve çalışmalar devam ediyor.ö yanıtını verdi.

"ÇOK VERİMLİ BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Toplantıyla ilgili olarak da Binali Yıldırım, şunları söyledi: "İstanbul’un nüfusunun yarısı kadın. Dolayısıyla kadınların, şehir hayatına, şehrin yönetimine daha fazla nasıl katkı sağlar? Bu konuları enine boyuna konuştuk. Önerilerini aldık. Çok güzel teklifler geldi. Özellikle kadının İstanbul’da iş, sosyal, eğitim, sağlık, turizm hayatında, bütün yaşamında yer alması ve çocukların çok daha güvenli bir ortamda, kadınların iş hayatında olduğunda vakitlerini geçirebilecek, çocuk yuvalarından tutun çocuk parklarına varıncaya kadar çok güzel öneriler geldi. Bunları not ettik, değerlendirdik. Büyük bir kısmı zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği hizmetler ama yenileri de var. Gençler için kadınlarımız için çok önemli vaatlerimiz, müjdelerimiz var. Örneğin ev kadınlarının evde ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gerek internet üzerinden gerek fiziki olarak pazarlamasını yapacak. Kadınlarımızın ev bütçesine katkı sağlayacak. Çok verimli güzel bir toplantı gerçekleştirdik."