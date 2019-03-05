İdris TİFTİKCİ - İbrahim MAŞE - İstanbul DHA - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Tavşantepe'den metro Tuzla'ya gelecek. Tuzla da metroyla tanışmış olacak, hayırlı uğurlu olsun. Böylece Pendik Tavşantepe'ye 12 dakikada gideceksiniz" dedi.

Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Tuzla'da çeşitli temaslarda bulundu. Yıldırım'a Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da eşlik etti. Tuzla'da halka hitap eden Yıldırım, ilçeye çok büyük ve

muazzam bir gıda üssü kuracaklarını belirtti.

Yıldırım, "Artık İstanbul'un sebzesi, meyvesi, eti, bakliyatı, balığı her türlü deniz ürünleri buradan dağılacak. Böylece hale gelen araçlar şehir içine girmeyecek. Buradan dağıtım yapılacak, burada üreticiler olacak. Üretici olan yerde fiyatta öyle bir aşağı bir yukarı

gitmez. İstikrarlı ve bol bol buradaki hemşehrilerimiz bu gıda üssünde hem iş, aş sahibi olacaklar hem de Anadolu Yakası'nın

tamamının ihtiyacını sağlayan bir merkez olacak" dedi.

Yıldırım, Tuzla'da ileri teknoloji merkezi kuracaklarını da söyleyerek "Yani biyoteknoloji. Bugün 25 katrilyon lira para ödüyoruz ilaç için. Yılda 25 katrilyon çok büyük para. Yani İstanbul'un bir yıllık belediye bütçesinden daha fazla. O halde, bu parayla neyi ödüyoruz. Bunun 20 katrilyonunu yurt dışına ödüyoruz. Paralarımız dışarı gidiyor. Tuzla'ya kuracağımız biyoteknoloji üssüyle beraber artık ilacımız, aşımız burada yapılacak. Burada 160 şirket imalat yapacak, araştırma geliştirme yapacak ve 20 bin kardeşimiz burada iş sahibi olacak. Gençlerimiz, özellikle araştırma geliştirme faaliyetlerinde, çalışmalarında yer alacaklar. Tuzla bir cazibe merkezi olmaya devam edeceksin" diye konuştu. Binali Yıldırım, "Tavşantepe'den metro Tuzla'ya gelecek. Tuzla da metroyla tanışmış olacak, hayırlı uğurlu olsun. Böylece Pendik Tavşantepe'ye 12 dakikada gideceksiniz" dedi.

