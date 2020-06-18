Binali Yıldırım TBMM Başkan adayı olmayacağını açıkladı, AKP adayını nasıl belirleyecek?

TBMM Başkanı seçimi için süreç 2 Temmuz'da başlayacak. TBMM İçtüzüğü gereği başkanlık seçiminin yanısıra, Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile 18 ihtisas komisyonu üye ve başkanlıkları için de seçim yapılacak. İktidar partisi AKP'de ise TBMM Başkanlığı'nın yanı sıra grup başkanı ve başkanvekillikleri seçimi nedeniyle heyecan yaşanacak. Adı TBMM Başkan adaylığı için geçen İstanbul Milletvekili Binali Yıldırım, "Aday değilim" diyerek, kendisiyle ilgili spekülasyonların önünü keserken, kulislerde mevcut TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, ikinci dönem için şansı yüksek görülüyor. TBMM İçtüzüğü gereği, bir dönem içinde ilki 2 yıl, ikincisi 3 yıl için olmak üzere iki kez TBMM Başkanlığı ve buna bağlı olarak, Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonları için seçim yapılıyor. Siyasi partiler genel olarak grup yönetimlerini de bu takvime uygun olarak yeniliyorlar. AKP kulisleri oldukça hareketli Bu kapsamda ilk 2 yıllık süre 12 Temmuz'da dolduğu için, Meclis Başkanlığı seçim takvimi 2 Temmuz'da başlayacak. Parlamentodaki sandalye sayısı ve ittifak ortağı MHP'nin de desteği nedeniyle yine bir AKP millevekili TBMM Başkanı seçilecek. İşte bu nedenle de AKP kulisleri oldukça hareketli.

AKP yönetimi TBMM Başkan adayını "grup için temayül yoklaması" yani, milletvekillerinin eğilimine göre belirleme kararı aldı. Bu kapsamda ay sonunda parti grubunun Meclis başkan adayıyla ilgili eğilimi belirlemek için toplanarak, milletvekillerine "kimi Meclis Başkanı olarak görmek istiyorsunuz?" sorusu yöneltilecek. Parti kulislerinde adaylık için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmak için başkanlıktan ayrılan İstanbul Milletvekili Binali Yıldırım ile onun yerine seçilen mevcut başkan Mustafa Şentop konuşuluyordu. Yıldırım'dan sürpriz çıkış: Aday değilim Ancak Yıldırım, sürpriz bir çıkış yaparak, TBMM Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı. Meclis kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, son dönemde, her Meclis'e gelişinin, "başkan adayı olmak istediği" şeklinde yorumlandığını belirterek, kendisinin böyle bir niyeti olmadığını belirtip, grupta aday olarak yarışacak isimlere başarı dileğinde bulundu. Yıldırım, gazetecilerin "temayülden adınız çıkarsa nasıl hareket edeceksiniz?" sorusu üzerine ise şunları söyledi:

"Şu anda benim dediğime itibar edin, bundan başkası faraziye olur. Zanla amel olmaz, gerçek şekilde diyorum ki, ben Meclis Başkanlığı'na aday değilim. Birkaç gündür etrafta görüyorum işte 'aday', 'çok istiyor', 'geliyor gidiyor' filan. Bunlar gıyabımda olan şeyler. Asla niyetimi örtülü şekilde ortaya koymam. Artık böyle tam günü de yaklaştı, piyasa da hareketlendi. Onun için bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum." Yıldırım'ın adı adı olası bir kabine değişikliğinde "yatırımlardan sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı" ve grup başkanlığı için de geçiyor. Yıldırım, gazetecilerin, kabinede görev alıp almayacağı sorusu üzerine de, siyaseti "makam, mevki için yapmadığı" yanıtını verdi. Şentop'un şansı arttı Yıldırım'ın aday olmayacağını açıklaması, yeniden aday olmak istediği konuşulan mevcut başkan Mustafa Şentop'un elini rahatlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü kabul ettiği Şentop'un, Erdoğan'ın farklı bir tercih ortaya koymaması durumunda, yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Parti içindeki temayülden Şentop'tan çok güçlü bir isim çıkmaması halinde de aday gösterileceği belirtiliyor.

Parti kaynakları, Yıldırım'ın belediye başkan adaylığı gibi, olağanüstü durumlar hariç, genel olarak bir dönem içinde aynı ismin iki kez seçilerek dönemi tamamlaması gibi bir eğilim olduğu anımsatılarak, Şentop'un bu anlamda şansının yüksek olacağına dikkat çekiyorlar. Şentop ilk aday olduğunda, parti grubunda yapılan temayül yoklamasında yüksek destek alarak aday gösterilmişti. Grup yönetiminde değişiklik olacak mı? AKP'de merak edilen bir başka konu ise mevcut Grup Başkanı Naci Bostancı ile beş grup başkanvekilinin yerlerini koruyup koruyamayacağı. Parti içinde bir grup, grup başkanvekillerinin grup içinde yapılacak seçimle belirlenmesini istiyor. Ancak Grup Başkanı Naci Bostancı'nın, grupta bölünme yaratacağı gerekçesiyle, buna karşı çıktığı iddiaları kulislere yansıdı. Bu nedenle grup başkanvekillerinin seçimle belirlenmesi beklenmiyor. AKP grup başkanvekilleri arasından bazı isimlerin komisyon başkanlıklarına kaydırılarak, kısmi değişime gidilebileği konuşulan olasılıklar arasında. MHP aday çıkaracak mı? Muhalefet partileri CHP; İYİ Parti ve HDP'nin, seçilme şansı olmasa da simgesel olarak kendi TBMM Başkanı adaylarını çıkarmaları bekleniyor.

MHP'nin, AKP ile ittifak ortaklığı sürecinden bu yana olduğu gibi TBMM Başkanlığı için aday çıkarması beklenmiyor ve AKP'nin adayını desteklemesine kesin gözüyle bakılıyor. MHP'nin, grup yönetimi seçimini, Meclis Başkanlığı seçiminin ardından mı yoksa yeni yasama yılına mı bırakacağı ise henüz netleşmiş değil. İlk seçimi CHP yaptı TBMM Başkanlık Divanı için ilk seçimi yapan parti ise CHP oldu. Levent Gök'ün yeniden aday olmadığı TBMM Başkanvekilliği'ne, Kocaeli Millevtekili Haydar Akar seçildi. CHP Grubu, TBMM grup yönetimi ve Meclis Başkanlık Divanı üyeliği seçimi için toplandı. TBMM Başkanvekilliğine Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar aday oldu. İlk turda, sonuç alınamazken, en düşük oyu alan Tüzün adaylıktan çekildi. Tanrıkulu ve Akar'ın yarıştığı ikinci turda, ipi göğüsleyen Akar oldu. Yapılan seçimlerde TBMM İdare Amirliği'ne Burdur Milletvekili Mehmet Göker, katip üyeliklere de Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ile Giresun Millevtekili Nihat Tığlı seçildi.