Binali Yıldırım teravih namazı için camiye geldi

\u0130dris T\u0130FT\u0130KC\u0130-Cemal YURTTA\u015e\/\u0130STANBUL,(DHA)-B\u0130NAL\u0130 Y\u0131ld\u0131r\u0131m, teravih namaz\u0131n\u0131 k\u0131lmak \u00fczere Tuzla'daki Hac\u0131 Bekir Y\u0131ld\u0131r\u0131m Camii'ne geldi. Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n cami \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131nda a\u00e7\u0131klama yapmas\u0131 bekleniyor.\n(FOTO\u011eRAF)PARTNER\u00d6lmeden mutlaka bunlar\u0131 yap\u0131n! T\u00fcrkiye detay\u0131na dikkatAfet b\u00f6lgesinde ilk iftarBa\u011fc\u0131lar\u2019da vatanda\u015flar ilk iftar\u0131 G\u00f6n\u00fcl Sofralar\u0131\u2019nda a\u00e7t\u0131
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