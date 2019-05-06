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Binali Yıldırım teravih namazı için camiye geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 22:19 | Son Güncelleme

BİNALİ Yıldırım, teravih namazını kılmak üzere Tuzla'daki Hacı Bekir Yıldırım Camii'ne geldi.

İdris TİFTİKCİ-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-BİNALİ Yıldırım, teravih namazını kılmak üzere Tuzla'daki Hacı Bekir Yıldırım Camii'ne geldi. Binali Yıldırım'ın cami çıkışında açıklama yapması bekleniyor.

(FOTOĞRAF)

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