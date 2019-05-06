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BİNALİ YILDIRIM, TERAVİH NAMAZI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 00:18 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA  Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şehit Ömer Öner Camii'nde ilk teravih namazını kıldı.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şehit Ömer Öner Camii'nde ilk teravih namazını kıldı. Teravih çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım, "Yarından itibaren bir karar verilmiş olacak. YSK'nın, başından beri söylediğimiz gibi verdiği karar herkes için beğenelim beğenmeyelim bağlayıcıdır" dedi.

"ÜLKEMİZİ BÖLEMEYECEKLER, KARDEŞLİĞİMİZE ZARAR VEREMEYECEKLER"
Binali Yıldırım, "Bugün itibarıyla ilk teravihimizi kıldık. Allah kabul etsin. Bütün vatandaşlarımızın, İstanbulluların Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum. Ramazan kardeşlik ve beraberlik ayı. Son günlerde bölücü terör örgütünün kahraman Mehmetlerimize yönelik şiddet faaliyetlerinde bir artış görünüyor. Bu manevi ayda kahramanlarımıza, Mehmetlerimize yönelik terör olaylarını lanetle kınıyoruz. Ne yaparsa yapsınlar ülkemizi bölemeyecekler, kardeşliğimize zarar veremeyecekler" diye konuştu.

"HAKİMİN KARARI KANUNLARDIR. TEHDİTLERLE KARAR DEĞİŞTİRMEZ"
'43 Sandık kurulu üyesi ve başkanların FETÖ bağlantılı olduğu iddialarının YSK kararına etkisi olur mu?' sorusuna yanıt veren Yıldırım, şunları söyledi:
"YSK'nın kararını neyin etkileyeceği, neyin etkilemeyeceğinin değerlendirmesi bizim işimiz değil. Seçimden hemen sonra partimiz bu konuyla ilgili tespit ve delillerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Onunla ilgili yapılan bütün çalışmalar da tamamlandı. Yarından itibaren bir karar verilmiş olacak. YSK'nın, başından beri söylediğimiz gibi verdiği karar herkes için beğenelim beğenmeyelim bağlayıcıdır. Bu süreç içerisinde YSK'da görev yapan hakimlere yönelik olarak acımasız eleştirileri de doğru bulmuyorum. Hakimin kararı kanunlardır. Tehditlerle karar değiştirmez. Önündeki kanuna göre kararını verir. Verilecek karar da herkes için bağlayıcıdır."

"Seçim tekrarlanırsa Devlet Bahçeli'nin Süleyman Soylu'yu aday göstereceği iddiaları" sorusuna Yıldırım, "YSK'nın kararı henüz belli değil. Dolayısıyla varsayımlarla bir aday üzerinde konuşmak bu aşamada doğru değil. Ortada bir karar yokken şahsımla ilgili böyle bir değerlendirmeyi uygun bulmam" şeklinde cevap verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Binali Yıldırım'ın açıklamaları

05.05.2019 - 23.48 Haber Kodu : 190505186

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