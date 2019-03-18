Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü, Afrin Zaferi’nin birinci yıldönümünde konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Türkiye Cumhuriyeti’ne tehdit olan terör, ister içeride olsun, ister dışarıda olsun, gideriz, olduğu yerde yok ederiz. Fırat Kalkanı’nda, Afrin’de onu yaptık” dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bayrampaşa’da bir otelde sivil toplum kuruluşları ile kahvaltı programında bir araya geldi. Programa Yıldırım’ın yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclis-i Başkan Vekili Celal Adan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

“Terör ister dışarıda olsun, ister içeride, gider, yok ederiz”

Programda konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Bugün iki mutluluğu birden yaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıldönümü. Diğeri ise Afrin zaferinin yıldönümü. O zaman ben başbakandım. 20 Ocak 2018’de. Afrin harekatını başlattık ve 18 Martta Afrin’i teröristlerden temizledik. Kilis’e, Reyhanlı’ya her gün roketler düşüyor. Füzeler atılıyor. 71 tane vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Tedirgin, yerlerinde duramıyorlar. Şehirlerini terk ediyorlar. Ne yapacaktık. Elimizi, kolumuzu bağlayıp onların insafını mı bekleyecektik. Türkiye Cumhuriyeti’ne tehdit olan, vatandaşın can ve mal güvenliğine musallat olan terör, ister içeride olsun, ister dışarıda olsun gideriz, olduğu yerde yok ederiz. Fırat Kalkanında, Afrin’de onu yaptık” diye konuştu.