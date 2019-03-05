Binali Yıldırım tersane işçileriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Göğsümüzü kabartıyorsunuz. Türkiye, bugün dünyada denizcilik alanında 15. sıraya yükseldi. Bizim kaynakçılarımız, gemicilerimiz, donanımcılarımız sayesinde ürettiğimiz gemiler, Avrupa ve dünyanın her tarafına ihraç ediliyor." dedi.

Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Tuzla'da tersane işçileriyle buluştu. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, tersane çalışanlarını ne kadar emek sarf ettiğini yakından bildiğinin söyledi.

Tersane işçilerine "Barbaros'un, Piri Reis'in Çakabey'in, Hızır Reis'in torunları" diye hitap eden Yıldırım, "Göğsümüzü kabartıyorsunuz. Türkiye, bugün dünyada denizcilik alanında 15. sıraya yükseldi. Bizim kaynakçılarımız, gemicilerimiz, donanımcılarımız sayesinde ürettiğimiz gemiler, Avrupa ve dünyanın her tarafına ihraç ediliyor. Bu eserin gerçek kahramanı sizlersiniz." diye konuştu.

Tuzla'nın denizciliğin merkezi olduğunu, ancak bunun tersane üretimine dar geldiği düşüncesiyle Altınova'nın da tersane bölgesi ilan edildiğini hatırlatan Yıldırım, "Tuzla ve Yalova'da toplam 37 tersaneden 78 tersaneye çıktık. Bu Türkiye'nin başarı. Hiç merak etmeyin. Bu daha da güzel olacak. Çünkü, bir Tuzlalı denizci kardeşiniz artık İstanbul'da sizlerle beraber olacak. Her gün sizlerle beraber olacağız. Aşımızı, işimizi daha da çok büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.