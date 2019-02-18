Binali Yıldırım: Türkiye'nin son başbakanı, yeni sistemin ilk Meclis Başkanı

O dönem İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri (İDO) Genel Müdürü olan Yıldırım, toplu taşımacılığın denize kaydırılması için çalıştı. İstanbul-Yalova ve İstanbul-Bandırma hatlarını açtı; 29 iskele/terminali, 22 deniz otobüsünü ve 4 feribotu hizmete soktu.

Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakınlığı ise Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 1994-1999 dönemine uzanıyor.

Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ile Türkiye'nin en eski tersanelerinden Camiialtı'nda mühendislik ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

Binali Yıldırım, 1955 Erzincan doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 4 Şubat 2014'te, Binali Yıldırım hakkında hazırlandığını söylediği fezlekeyi açıkladı. Fezlekede, ATV ve Sabah gazetesinin satışı sırasında iş adamlarından para toplanması için Binali Yıldırım'ın koordinatör yapıldığı ve 630 milyon dolar para toplandığını iddia edildi.

İzmir'de liman ve gümrüklerdeki yolsuzluk iddialarını soruşturan ve görev yeri değiştirilen Cumhuriyet Savcısı Ali Çelik'in soruşturduğu isimler arasında Cemalettin Haberdar da vardı.

Binali Yıldırım'ın ve bacanağı Cemalettin Haberdar'ın adı 17-25 Aralık soruşturmalarında da geçti.

Binali Yıldırım ise o dönem yükselen çağrılara karşın istifa etmedi.

Kılıçdaroğlu'na göre, Sabah ve ATV'nin satışı için para aktaran firmalara bunun karşılığında 87 milyar 832 milyon liralık ihale verildi.

Yıldırım ve hükümet bu iddiaları yalanladı.

İzmir'de yüzde 36 oy aldı

TBMM'de 22. dönemde İstanbul, 23. dönemde Erzincan, 24. dönemde de İzmir Milletvekili olarak görev yapan Yıldırım, 2014'te bakanlıktan istifa ederek yerel seçimlerde yarıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Yıldırım, 30 Mart 2014'teki seçimlerde, CHP'nin kalesi olan kentte AKP'nin oyunu yüzde 36'ya çıkardı ancak seçimi kazanamadı.

5 Haziran 2014'te o dönem Başbakan olan, iki ay sonra da Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı oldu.

AKP'nin 1 Kasım 2015'teki seçim zaferi sonrası, 24 Kasım'da Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan 64. hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yeniden Binali Yıldırımdı.

Yıldırım; Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde en uzun süre Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan siyasetçi oldu.

Bakanlığı süresince 17 bin 500 km bölünmüş yol inşaatı yapıldı, aktif havalimanı sayısı 26'dan 55'e çıktı.