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Binali Yıldırım Tuzla'da minibüs esnafı ile sahur yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 10:03 | Son Güncelleme

 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da minibüs şoförleri ile sahur programına katıldı.

Gökhan ÇELİK/ İSTANBUL, (DHA) AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da minibüs şoförleri ile sahur programına katıldı. Ramazan ve Kurban Bayramı arasında bir de İstanbul Bayramı olacağını belirten Yıldırım, “Ülkemiz üzerinde tezgah kurmaya çalışan iç ve dış mihraklara da en güzel cevabı sandıkta vereceğiz" dedi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sahur programın düzenlendiği Tuzla Ayyıldız Tesisleri'ne minibüs kullanarak geldi. Burada Gebze - Harem Minibüsçüler Derneği ve Pendik Minibüsçüler Derneği üyeleri ile buluşan Yıldırım'a eski Bakan Nihat Zeybekçi, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.
Önce minibüs esnafının sorunlarını dinleyen Yıldırım, daha sonra kısa bir selamlama konuşması yaptı. Yıldırım, “Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı. Ancak iki bayram arasında İstanbul Bayramı'na hazır mısınız? 23 Haziran'da bayramı kutluyor muyuz, sandıkları dolduruyor muyuz, oylara sahip çıkıyor muyuz, sandığa gitmeyenleri mutlaka sandığa götürüyor muyuz? Memlekete bayrama gidip İstanbul'u unutmuyoruz değil mi? Gideceğiz ve hemen bayramdan sonra döneceğiz. Çözülmeyecek hiçbir sorunumuz yok, yeter ki birliğimiz daim olsun. Sizlere çok güveniyorum. İnşallah bu durumu 23 Haziran'da düzelteceğiz. Ülkemiz üzerinde tezgah kurmaya çalışan iç ve dış mihraklara da en güzel cevabı sandıkta vereceğiz" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

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