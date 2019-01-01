Binali Yıldırım Tuzla'da polis merkezini ziyaret etti (Aktüel)

Ali Kerem BENGİ-Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,(DHA) TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Tuzla Orhanlı Polis Merkezi ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Ömürden bir yıl daha gitti" diyen Binali Yıldırım, "2019'un ülkemize, milletimize, kardeşliğimize hayırlar getirmesi, güzel günlere vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" dedi. Darülacezeye giderek oradaki yaşlılarla bir arada olduklarını belirten Yıldırım, "Daha sonra Ümraniye İtfaiye Teşkilatı'na gittik. İtfaiyecilerimizle biraz vakit geçirdik. Onlarla sohbet ettik. Herkes evinde sıcak yuvasında yılbaşı eğlencesindeyken onların rahatı için gecesini gündüzüne katan 24 saat 7 gün hizmet yapan polislerimizi 2018'den 2019'a girerken ziyaret edelim, yeni yıla birlikte girelim dedik. Tuzla Orhanlı Karakolu'nda da İstanbul Emniyet Müdürü ve burada çalışan arkadaşlarımızla beraber olduk. Teşkilatın bütün mensuplarına da Merkezi Telsiz Sisteminden yeni yıl mesajımızı verdik. Şehitlerimizi yad ettik. Gazilerimize minnettarlığımızı sunduk. Değerli İstanbullular şundan emin olabilirsiniz emniyet teşkilatımız, bekçilerimiz ve diğer güvenlik güçlerimiz sizin güvenliğiniz için gece gündüz her türlü zorluğun üstesinden gelerek fedakarca görev yapıyorlar" diye konuştu.