HABER

Binali Yıldırım Tuzla'da polis merkezini ziyaret etti (Aktüel)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 04:38 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Tuzla Orhanlı Polis Merkezi ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.  "Ömürden bir yıl daha gitti" diyen Binali Yıldırım,  "2019'un ülkemize, milletimize, kardeşliğimize hayırlar getirmesi, güzel günlere vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

Ali Kerem BENGİ-Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,(DHA) TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Tuzla Orhanlı Polis Merkezi ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Ömürden bir yıl daha gitti" diyen Binali Yıldırım, "2019'un ülkemize, milletimize, kardeşliğimize hayırlar getirmesi, güzel günlere vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" dedi. Darülacezeye giderek oradaki yaşlılarla bir arada olduklarını belirten Yıldırım, "Daha sonra Ümraniye İtfaiye Teşkilatı'na gittik. İtfaiyecilerimizle biraz vakit geçirdik. Onlarla sohbet ettik. Herkes evinde sıcak yuvasında yılbaşı eğlencesindeyken onların rahatı için gecesini gündüzüne katan 24 saat 7 gün hizmet yapan polislerimizi 2018'den 2019'a girerken ziyaret edelim, yeni yıla birlikte girelim dedik. Tuzla Orhanlı Karakolu'nda da İstanbul Emniyet Müdürü ve burada çalışan arkadaşlarımızla beraber olduk. Teşkilatın bütün mensuplarına da Merkezi Telsiz Sisteminden yeni yıl mesajımızı verdik. Şehitlerimizi yad ettik. Gazilerimize minnettarlığımızı sunduk. Değerli İstanbullular şundan emin olabilirsiniz emniyet teşkilatımız, bekçilerimiz ve diğer güvenlik güçlerimiz sizin güvenliğiniz için gece gündüz her türlü zorluğun üstesinden gelerek fedakarca görev yapıyorlar" diye konuştu.

31 MART YEREL SEÇİMLERİ

"2019 İnşallah daha güzel günler göreceğimiz bir yıl olsun" diyen Yıldırım sözlerine şöyle devam etti. "31 Martta yapılacak yerel seçimlerde İstanbulumuz için, Türkiyemiz için güzel günlerin geleceği bir seçim olsun. Yerel yöneticilerin seçileceği bu seçimde yarışa giden bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı olarak ilçe adaylarımızla birlikte 3 aylık süre içinde hemşehrilerimiz ile bir araya geleceğiz. Onların sesine kulak vereceğiz, dinleyeceğiz. Az konuşacağız çok dinleyeceğiz. ve İstanbul'un geleceğini birlikte planlayacağız"

PARTNERDikkatleri üzerine çeken Darth Vader filmi!Dikkatleri üzerine çeken Darth Vader filmi!
Macron’dan sarı yeleklilere tepkiMacron’dan sarı yeleklilere tepki
Taksim karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!Taksim karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...

Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Resmen açıklandı! Burak Yılmaz...

Resmen açıklandı! Burak Yılmaz...

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınırda silah sesleri! Birlikler alarma geçti!

Sınırda silah sesleri! Birlikler alarma geçti!

Macron’dan sarı yeleklilere tepki

Macron’dan sarı yeleklilere tepki

Taksim karıştı! İstiklal caddesinde meydan kavgası!

Taksim karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Yeni yılı buz gibi suya girerek karşıladılar!

Yeni yılı buz gibi suya girerek karşıladılar!

Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Pentagon'da deprem! O isim görevden alındı

Pentagon'da deprem! Görevden alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.