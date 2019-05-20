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Binali Yıldırım Twitter'den mesaj atan aileyi iftarda evinde misafir etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 23:45 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı  Binali Yıldırım, iftarda Yılmaz ailesini evinde misafir etti.

Binali Yıldırım Twitter'den mesaj atan aileyi iftarda evinde misafir etti

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, iftarda Yılmaz ailesini evinde misafir etti.
Binali Yıldırım, Twitter üzerinden kendisine mesaj atan ve iftarda misafir etmek istediklerini söyleyen Adem Yılmaz'a "Sevgili kardeşim, mesajlarını okudum çok mutlu oldum. Sizleri evimde misafir edeyim, bu akşam iftarımızı beraber yapalım" diye yanıt verdikten sonra, Yılmaz ailesini iftarda, Tuzla'daki evinde ağırladı.
Binali Yıldırım beraberinde eşi Semiha Yıldırım, damadı Özkan Köylübay, kızı Bahar Büşra Köylübay ve gelini Seda Yıldırım ile birlikte Adem Yılmaz annesi Aynur Yılmaz ve kız kardeşleri Ayten, Aylin Yılmaz ile sohbet etti, ardından birlikte iftar yaptı.

(FOTOĞRAF)

Binali Yıldırım Twitter'den mesaj atan aileyi iftarda evinde misafir ettiBinali Yıldırım Twitter'den mesaj atan aileyi iftarda evinde misafir ettiBinali Yıldırım Twitter'den mesaj atan aileyi iftarda evinde misafir ettiBinali Yıldırım Twitter'den mesaj atan aileyi iftarda evinde misafir etti

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