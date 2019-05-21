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BİNALİ YILDIRIM TWİTTER'DEN MESAJ ATAN AİLEYİ İFTARDA EVİNDE MİSAFİR ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 00:11 | Son Güncelleme

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı  Binali Yıldırım, iftarda Yılmaz ailesini evinde misafir etti.

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, iftarda Yılmaz ailesini evinde misafir etti.
Binali Yıldırım, Twitter üzerinden kendisine mesaj atan ve iftarda misafir etmek istediklerini söyleyen Adem Yılmaz'a "Sevgili kardeşim, mesajlarını okudum çok mutlu oldum. Sizleri evimde misafir edeyim, bu akşam iftarımızı beraber yapalım" diye yanıt verdikten sonra, Yılmaz ailesini iftarda, Tuzla'daki evinde ağırladı.
Binali Yıldırım beraberinde eşi Semiha Yıldırım, damadı Özkan Köylübay, kızı Bahar Büşra Köylübay ve gelini Seda Yıldırım ile birlikte Adem Yılmaz annesi Aynur Yılmaz ve kız kardeşleri Ayten, Aylin Yılmaz ile sohbet etti, ardından birlikte iftar yaptı.

Görüntü Dökümü:
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-İftardan görüntüler

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