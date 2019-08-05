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Binali Yıldırım: Ülkemizin kalkınması için yapacak çok işimiz var (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 17:15 | Son Güncelleme

ÇAY SÖZÜNÜ TUTTU, AİLEYİ ZİYARET ETTİ AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yerel seçimde partisinin belediye başkanlığını kazandığı Bayındır ilçesinde, halka seslendikten sonra belediye binasında muhtarlarla bir araya geldi.

Binali Yıldırım: Ülkemizin kalkınması için yapacak çok işimiz var (2)

ÇAY SÖZÜNÜ TUTTU, AİLEYİ ZİYARET ETTİ
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yerel seçimde partisinin belediye başkanlığını kazandığı Bayındır ilçesinde, halka seslendikten sonra belediye binasında muhtarlarla bir araya geldi. Onların taleplerini dinledi, not alıp çözüm sözü verdi. Ardından 24 Haziran genel seçimleri öncesinde, 22 Haziran 2018 tarihinde geldiği Bayındır'da, kendisi için balkonlarından pankart açıp çaya davet eden aileye verdiği sözünü yerine getirdi. Yıldırım, Kızılay'dan emekli olan Mehmet Baykal'ın evine gitti. Yıldırım aileyle sohbet ederken, apartman sakinlerinin de ziyarete katıldığı öğrenildi. Binali Yıldırım, Baykal ailesini ziyaret ettikten sonra aynı apartmanda oturan Mehmet Kolay ve Seher Kolay'ın evine de gitti. Belden aşağısı felç olan Seher Kolay ile yakından ilgilenen Yıldırım, eşi Mehmet Kolay'dan Seher Kolay'ın hastalığı hakkında bilgi aldı.
KAYMAKÇILILAR OMUZLARINA ALDI, KURBAN KESTİ
Binali Yıldırım, ziyaretten sonra partisinin belediye başkanlığını kazandığı bir başka ilçe olan Kiraz'a gitmek üzere yola çıktı. Yol üzerinde bulunan Ödemiş'in Kaymakçı Mahallesi'nde halk Binali Yıldırım'ın yolunu kesti, sevgi gösterisinde bulundu. Türkiye'nin farklı illerinde de zaman zaman etkinliklerine katıldıkları Yıldırım'ı omuzlarına alan mahalle halkı, büyükbaş kurban etti. Binali Yıldırım daha sonra mahalle sakinleriyle meydanda oturup sohbet etti, taleplerini dinledi. Bu sırada halkın "Yolların kralı Binali Yıldırım" diye bağırması üzerine Yıldırım da "Yolların kralı olur mu? Bayram üzeri yolların kuralı olur, yolların mimarı olur" dedi. Kaymakçılı Halil Güler ise bölgelerine yaptığı yatırımlardan dolayı Binali Yıldırım'a teşekkür etti. Bunun üzerine Binali Yıldırım da, "Kaymakçıyı herkes tanıyor. 'Kaymakçı nerede?' diyorlar. Kaymakçı hayata bağlıyor. Kaymak gibi" dedi, ardından çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Binali Yıldırım: Ülkemizin kalkınması için yapacak çok işimiz var (2)Binali Yıldırım: Ülkemizin kalkınması için yapacak çok işimiz var (2)Binali Yıldırım: Ülkemizin kalkınması için yapacak çok işimiz var (2)Binali Yıldırım: Ülkemizin kalkınması için yapacak çok işimiz var (2)

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