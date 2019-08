Binali Yıldırım: Ülkemizin kalkınması için yapacak çok işimiz var (3)

ŞEHİTLERİN MEZARINI ZİYARET ETTİ

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Bayındır'dan sonra, yerel seçimde partisinin belediye başkanlığını kazandığı bir diğer ilçe olan Kiraz'a geçti. Yıldırım, Kiraz'da ilk olarak mayıs ayında Hakkari Dağ Komando Tugayı'nda vatani görevi yaptığı sırada beyin kanaması geçiren, sevk edildiği Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Topçu Er Emre Okan'ın (21) Umurcalı Mahallesi'nde oturan ailesini ziyaret etti. Yıldırım, burada şehit askerin babası Hüseyin Okan, annesi Asude Okan, ikiz kız kardeşleri lise öğrencileri Fadime ve Memduha Nur Okan'a başsağlığı dileğinde bulundu. Binali Yıldırım, daha sonra aynı mahallede ikindi namazını kıldı ardından mahalle muhtarı Ahmet Yiğen'in annesi Rukiye Yiğen'in mezarlıktaki cenaze namazına katıldı. Yıldırım, mezarlıkta şehit askerin mezarı başında dua etti.

KİRAZ'DA HALKA HİTAP ETTİ

Binali Yıldırım, daha sonra Kiraz Belediyesi önünde toplanan halka seslendi. Kiraz'a teşekkür etmek için geldiklerini söyleyen Yıldırım, "31 Mart'ta kızınıza sahip çıktınız, Saliha'ya sahip çıktınız, tekrar seçtiniz. Saliha Başkan da inşallah sizin bu desteğinizin karşılığını daha önce verdiği gibi bundan sonra da aynı şekilde yapacağı çalışmalarla vermeye devam edecek. Biz de milletvekillerimizle bütün teşkilatımızla beraber onun daha da güzel hizmetler yapması, daha da başarılı olması için gereken katkıyı desteği vereceğiz. 18 yıldır medeniyet için yolları böldük, hayatları kurtardık. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'yi birleştirdik. Kirazlılar yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Kiraz, İzmir'in en güney köşesinde yer alan bir ilçemiz. Bereketli bir ilçemiz, tarımıyla hayvancılığıyla güzel bir ilçemiz. Sizler alnınızın teriyle kazanıyorsunuz. Bütün İzmir'i besliyorsunuz, Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap veriyorsunuz. Büyük bir meşakkatle bu şeyleri yapıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Tabi ki ihtiyaçlarımız bitmez. Şunu bilin ki ihtiyaçlar olacak. Bu ihtiyaçları giderecek irade de kararlılık da olacak. 18 yıldır liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ülkemiz için geleceğimiz için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Dün otoyolu açarken bugün Kiraz'a geleceğimi söyledim. Cumhurbaşkanı'mızın sizlere çok ama çok selamı var."

'BÖLGENİN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR'

"Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı azaltacağız" diyen Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü bölgenin Türkiye'ye ihtiyacı var. Güçlü Türkiye demek, güçlü Orta Doğu demektir. Güçlü Türkiye demek, huzur içinde barış yaşayan dünya demek. Türkiye'nin varlığı bu bölgenin teminatıdır. Türkiye bunun için PKK bölücü terör örgütüyle mücadele ediyor. Bunun için FETÖ terör örgütüyle mücadele ediyor. DAEŞ ile mücadele ediyor. S400 savunma sistemini aldık. Bundan rahatsız olanlar var. Vatandaşlarımızın güvenliği, emniyeti, bizim için her şeyin üzerindedir. Kim ne derse desin bir vatandaşımızın burnunun bile kanamaması için gereken her türlü tedbiri alacağız. Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs'ın haklarını oldubittiye getirip ellerinden almaya çalışanlara da Türkiye garantör olarak gereken karşılığı veriyor. Türkiye büyük bir ülke. Bu ülkede 82 milyon bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız".

KİRAZLILARA 'HALK BANKASI' MÜJDESİ

Önlerinde 5 yıl olduğunu da dile getiren Binali Yıldırım, "Saliha başkanımız arkadaşları bütün mahallelerde Kiraz'ın merkezinde yeni hizmetleri ve projeleri sizlere kazandıracak. Saliha'nın sözü bizim sözümüzdür. Her zaman sizlerle beraber olacağız. 2011 yılında sizlerde tanıştım. O günden bugünlere İzmir çok farklı bir il. İzmir'i anlamak için sadece Konak'a Karşıyaka'ya gitmek yetmez. Kiraz'a geleceksiniz, Umurlu'ya kadar gideceksiniz" dedi.

Binali Yıldırım, konuşmasının sonunda ise Kirazlılara müjde vermek istediğini söyleyerek, Halk Bankası'nın yakında ilçelerine şube açacağını, müjdelerin de birer birer geleceğini söyledi. Binali Yıldırım, daha sonra belediye binasına geçti. Yıldırım, akşam yemeğinin ardından gece geç saatlerde kentten ayrılacak.