Binali Yıldırım: Ümit ederim, faydalı, verimli bir yayın olur

Ümit UZUN - Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul'u, geleceğini ve projelerini konuşacağız. Böylelikle şehirde yaşayan 15 milyonun, doğrudan adaylardan, ne düşündüklerini, projelerini, vaatlerini duyma fırsatı olacak. Ümit ederim, faydalı, verimli bir yayın olur. Arkadaşımıza da başarılar diliyorum" dedi.

"ARKADAŞIMIZA DA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Çatalca'da sürdürdü. Esnaf ziyaretinin ardından Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yapacağı canlı yayınla ilgili soru üzerine Yıldırım, "Bir televizyon programında beraber olacağız. İstanbul'u, geleceğini ve projelerini konuşacağız. Böylelikle şehirde yaşayan 15 milyonun, doğrudan adaylardan, ne düşündüklerini, projelerini, vaatlerini duyma fırsatı olacak. Ümit ederim, faydalı, verimli bir yayın olur. Arkadaşımıza da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"UĞUR DÜNDAR TEKLİFİNİ DE KENDİM YAPMIŞTIM"

Yıldırım, "Moderatör o detayları çalışıp bize bilgi verecek. Moderatör de gayet güzel. İsmail Küçükkaya da gayet başarılı program yapan bir arkadaşımız. Ümit ederim, bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir. Başından beri ben bu konuda çok açık ve net olarak 'kim olursa olsun' dedim. Uğur Dündar teklifini de kendim yapmıştım. Ama henüz bilemediğimiz bir nedenden dolayı vazgeçti" diye konuştu.