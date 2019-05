AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Atatürk’ün Bandırma vapuruyla Samsun’a hareketinin 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi’ne katıldı. Bandırma vapuruyla aynı güzergahı izleyerek Samsun’a gidecek tekneleri selamlayan Yıldırım, gazetecilerin sorularını da cevapladı. Yıldırım, “Ümit ediyorum, bu seçimlerin her türlü şikeden uzak bir şekilde, güzel bir şekilde sonuçlansın” dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma vapuruyla İstanbul’dan hareketinin 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi’nin başlangıç törenine katıldı. Kalamış Marina’dan Armutlu römorkörüne binen Yıldırım, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’ndan yolculuklarına başlayan tekne ve yelkenlileri izledi. Denize açılmadan önce marinada basın mensuplarına açıklama yapan Yıldırım, şunları söyledi:

“16 Mayıs çok önemli tarihimizde. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 100 yıl önce milli mücadeleyi başlatmak için buradan, İstanbul’dan Bandırma vapuruyla, 18 arkadaşıyla birlikte yola çıktığı gündür. 1. Dünya Savaşı sonunda Mondros Mütarekesi imzalanmış, hemen sonrasında da düşman kuvvetleri İstanbul’u işgal etmişti. O yıl 16 Mayıs 1919, bu yılki gibi değildi. O gün İstanbul’dan böyle rahatça gemiyle Anadolu’ya gitmek mümkün değildi. İşgal altında, Boğaz’ın düşman gemileriyle dolu olduğu bir ortamda Gazi Mustafa Kemal ülkenin bağımsızlık mücadelesini, hürriyet meşalesini tutuşturmak üzere 18 arkadaşıyla birlikte İstanbul’dan hareket etti. Böylece işgal altındaki Anadolu’nun, milletin azim ve gayretiyle bağımsızlığını kazanması yolundaki ilk adımı atmış oldu. Yüzüncü yılı dolayısıyla bugün denizcilerimiz İstanbul’dan yola çıkacaklar ve sırayla Bandırma vapurunun izlediği rotayı takip ederek 19 Mayıs’ta Samsun’a varmış olacaklar. Biz de bu etkinlikte ‘Vira bismillah’ demek, ‘Allah selamet versin’ demek için buradayız.”

Dün akşam kendisini iftara davet eden üniversite öğrencilerini ziyaretiyle ilgili soruyu cevaplayan Binali Yıldırım, “Çok hoş bir şey oldu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde okuyan Üsküdar’daki 5 öğrenci arkadaşımız bize bir davette bulunup ‘Eve iftara gelir misiniz?’ dediler. Biz de bir sürpriz yaptık, iftarda onlarla buluştuk, sohbet ettik. Kendi öğrencilik yıllarımızdaki anılarımızı onlarla paylaştık. Kendilerinin beklentilerini, hedeflerini konuşma fırsatımız oldu. Çok keyifli bir toplantı yaptık” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan ulaşım indirimi kararıyla ilgili de konuşan Binali Yıldırım, “Hayırlı uğurlu olsun, şimdi öğrenci kardeşlerimiz Akbil’i aylık 85 liraya alıyordu, 40 liradan alacak. Öğrenci bütçesinde ciddi bir rahatlama olacak. Suda da keza yüzde 40’a varan indirim gerçekleşti. Özellikle çok nüfuslu ailelerde daha fazla indirim olmak üzere bu da İstanbullu hemşerilerimizin harcama bütçelerini rahatlatacak. İstanbul’un, vatandaşlarımızın yararına, menfaatine olacak her türlü çalışma kimden gelirse gelsin başım gözüm üstüne” dedi.

Daha sonra basın mensuplarına birlikte kendisini bekleyen Armutlu römorkörüne binen Binali Yıldırım, dümene geçerek bir süre kaptanlık yaptı. Samsun’a gitmek üzere denize açılan tekneleri ve yelkenlileri yol boyunca siren çalarak selamlayan Yıldırım, römorkörün haritasını açarak çizilen rotayı basın mensuplarına gösterdi. Ardından teknenin arka kısmındaki basın mensuplarının yanına gelerek bir süre sohbet eden Binali Yıldırım, burada da soruları cevapladı. Kendisinin de eski bir denizci olduğunun hatırlatılması üzerine Yıldırım, “Denizcinin eskisi olmaz. Denize gelince insanın coşkusu, heyecanı artıyor. Hele hele biraz da hava olursa, dalgalı deniz olursa tadından yenmez. Boğaz, dünyada eşi benzeri olmayan bir su yolu” dedi.

Çalışmalarının nasıl gittiği hakkında bilgi veren Yıldırım, “Gayet güzel, yoğun, keyifli programlar yapıyoruz. Akşama doğru bizim program daha yoğunlaşır. Ramazan olduğu için insanlar öğleden sonra yavaş yavaş piyasaya çıkıyor. Biz de onlarla öğle, ikindi, iftar, sahur derken bol bol onlarla bir araya geliyoruz, sohbet ediyoruz. Tatil yok. Tatil iyi gelmiyor” şeklinde konuştu.

Seçim kampanyasının işleyişi hakkındaki soruyu cevaplandıran Binali Yıldırım, “Seçim kampanyasının nasıl yapılacağı belli. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza kampanya hakkında genel hatlarıyla bilgi verdik. Onun dışında bir şey yok. Kampanyayı İstanbul AK Parti İl Teşkilatı’yla biz beraber planlıyoruz. Kampanyanın gün gün, 23 Haziran’a kadar detayları çalışıldı, belli oldu” ifadelerini kullandı.

16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan kalkan Bandırma vapurunda kendisinin de olmak istediğini söyleyen Yıldırım, “Keşke olabilseydim. Ama o tarihte hiçbirimiz yoktuk. Düşünebiliyor musunuz, İstanbul işgal edilmiş, Boğaz’da düşman gemileri var. Bütün bu şartlar altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendiriliyor Osmanlı Devleti tarafından. Ve 18 arkadaşıyla birlikte 100 yıl önce bugün yola çıkıyorlar. Yolda İnebolu ve Sinop limanlarında mola veriyorlar ve 19’unda bağımsızlık meşalesini Samsun’da yakıyorlar. Daha sonrası malum. Kurtuluş Savaşı’mız, çok yoğun bir mücadele ve nihayet İzmir’de 9 Eylül’de zaferle, bağımsızlıkla sonuçlanan büyük bir mücadeleyi başarıyla tamamlıyorlar. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün bağımsızlık için mücadele eden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.

31 Mart seçimleri ve 23 Haziran’da yapılacak seçimlerle ilgili süreci kendi siyasi tarihi açısından nasıl tanımlayacağı sorulan Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

“Oldukça hareketli bir seçim kampanyası yaşadık. 31 Mart seçimleri bütün Türkiye’de tamamlandı, İstanbul hariç. İstanbul’da yaşanan süreçlere hep beraber şahit olduk ve nihayet İstanbullular bir kez daha karar vermek için sandığa gidecekler. Ümit ediyorum, bu seçimlerin her türlü şikeden uzak bir şekilde, güzel bir şekilde sonuçlanması. Seçim tekrarı olduğu için, 31 Mart’ın şartlarında yapılacak bir seçim. Yeni bir seçim değil. Hem seçmen listeleri, hem adaylar bakımından durum aynı. Ancak sandık kurulları, malum sıkıntılar vardı. Onları giderecek tedbirleri alacaklar.”

Binali Yıldırım, Üsküdar’daki Paşa Limanı’nda Armutlu römorköründen inerek Tuzla’daki konutuna geçti.