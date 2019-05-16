Binali Yıldırım, Ümraniye’de engelli seçmenler ve aileleriyle iftarda buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ümraniye Belediyesinin düzenlediği iftar yemeğinde engelli seçmenler, aileleri ve yaşlı seçmenler ile birlikte orucunu açtı. Burada konuşma yapan Yıldırım, "Bu gün Türkiye’mizin her yerinde nerede bir engelli kardeşimiz var ise nerede bir yaşlımız, nerede bir çaresiz varsa hükümet onların yanındadır" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Yıldırım burada engelli seçmenler, aileleri ve yaşlı seçmenler ile birlikte orucunu açtı. Yıldırım’ın yanı sıra iftar programına Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda vatandaş da katıldı. İftar öncesinde konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Özellikle AK Parti hükümeti ile devletimizin sizlere yönelik çalışmaları aşikardır. Bugün Türkiye’mizin her yerinde nerede bir engelli kardeşimiz var ise nerede bir yaşlımız, nerede bir çaresizimiz var ise hükümet onların yanındadır. Onların yanında olmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı. Ardından Binali Yıldırım kürsüde yaptığı konuşmada öncelikle herkesin Ramazan’ını kutladı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Yıldırım, "Bu aylar birbirimizi daha çok seveceğiz, kardeş olacağız. Farklılıklarımızı değil ortak yanlarımızı hep ön plana çıkaracağız’’ dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak bağımsızlık meşalesini yakmalarına değinen Yıldırım, "Neydi o? Ya istiklal ya ölüm. Bu millete esaret yakışmaz. Bu millet tarihin hiçbir döneminde esir olamamış. İste bu gerçeği gören dedelerimiz, büyüklerimiz o gün istiklal ateşini Samsun’da yaktılar’’ dedi. Yıldırım, "Bugün istiklal mücadelemiz yok ama istikbal mücadelemiz var. Bugünkü mücadele yüz yıl önce yapılan bir mücadele gibi değil. Ülke işgal edilerek yapılmıyor. Ülkelerin içerisine nifak tohumları, düşmanlıklar sokmak sureti ile yapılıyor. O yüzden PKK ile FETÖ ile DEAŞ ile mücadele etmemizin sebebi budur. Hedef birliğimizin, kardeşliğimizin bozulmasıdır. Vatan topraklarının bölünmesidir. Buna karşı çok uyanık olmamız lazım’’ ifadelerini kullandı. Türkiye’nin gelişim süreci hakkında konuşan Yıldırım, "Türkiye’yi nereden nereye getirdiğimizi sizler biliyorsunuz. Eskiden engellilerin adı yoktu adı. Esamesi okunmuyordu. Ne anayasada ne yasalarda engellilere yer verilmemişti. Sadece engellilere yönelik kanunlar çıkarttık. Engellilerin devlet dairelerinde görevlendirilmeleri için düzenlemeler yaptık. Bu gün 60.000 civarında engelli kardeşimiz kamu kurumlarında çalışıyor, özle sektörde çalışıyor. Engelli olmak bizim suçumuz değil. Bu gün kendisini engelli zannedenler, engelsiz zannedenler, yarına engelli olmayacağına garantisi var mı? Önemli olan zihinlerdeki engellerin kaldırılmasıdır. Engelli engelsiz biz birlikte Türkiye’yiz’’ dedi.