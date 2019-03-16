Binali Yıldırım Üsküdar'da konuştu

Yüksel KOÇ-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) SEÇİM çalışmalarını Üsküdar'da sürdüren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Yavuztürk Mahallesi'nde bir diş hastanesinin açılış törenine katıldı. Yıldırım'a, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Üsküdar Belediye Başkan adayı Hilmi Türkmen eşlik etti. Yıldırım, evini yapan vatandaşların mülkiyet ile ilgili problemleri çözüleceğini belirterek, "Herkes rahatça evinin sahibi olacak" dedi.

AKAR: BİZİM HEDEFİMİZDE SADECE VE SADECE TERÖRİSTLER VAR

Açılış töreninde ilk olarak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuştu. Akar, "Hepinizin bildiği gibi başlangıçta Doğuda, Güneydoğuda var olan teröristlerin üstesinden gelindi. Şimdi de Irak'ın Kuzeyinde, Suriye'nin Kuzeyindeki teröristlerle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Bizim hedefimizde sadece ve sadece teröristler var. Bazı hainler, bazı alçaklar bizim bu sözlerimizi çarpıtıyorlar. Sanki bizim hedefimizde Kürt kardeşlerimiz, sanki Arap kardeşlerimiz varmış gibi sözlerimizi çarpıtıyorlar. Tek amacımız en son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle ülkemizin, milletimizin rahatını, huzurunu, güvenliğini sağlamaktır. Kürtler bizim kardeşimizdir" dedi. Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili çalışmaların tamamlandığını ve Cumhurbaşkanlığı'na sunulacağını belirterek, "Önümüzdeki dönemde de kanunlaşacak" dedi.