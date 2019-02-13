HABER

Binali Yıldırım vaadini canlı yayında açıkladı: Ben bunu çözerim

SEÇİM HABERLERİ  | 13.02.2019 02:21 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım canlı yayında yaptığı açıklamada, " İstanbul'un birinci sorunu trafik. Ben bunu çözerim" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım vaadini canlı yayında açıkladı: Ben bunu çözerim

Binali Yıldırım'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

-Yol yapmayı, köprü yapmayı, hava yolunu geliştirmeyi hep hayal etmişimdir. Bunları Rabbim nasip etti. milletimiz fırsat verdi, sayın Cumhurbaşkanımız da bize yol gösterdi, liderlik yaptı ve başardık.

  • Tekrar mühendis olmak isterdim. Herhangi bir pişmanlığım olmadı. Doya doya hayalimdeki her şeyi daha fazlasını gerçekleştirdim. Bir pişmanlık duygusu içinde değilim.

COĞRAFYA ÖĞRETMENİMİZ SINAV GİRİŞ KAĞIDIMI YIRTTI ATTI

İstanbul'a geldim. Dedemin satın aldığı Tarlabaşı'ndaki apartmanda oturuyoruz. Annem, babam köyde, biz amcamlarla oturuyoruz. Kimseye yük olmayayım, kısa yoldan yatılı öğretmen okuluna gideyim diye bir karar verdim. Benim gibi iki tane arkadaşım daha var. Bir tanesi bizim köyden diğeri yine bizim ilden başka bir yerden. Müracaatımızı yaptık, sınavlara girmek için az bir süre var. Sınava giriş kartı veriliyor. Onu alacağım, dediler ki, 'Müdür bey seni çağırıyor, o kartı vermiyor' dedi. Rahmetli Hasan Çelik, coğrafya hocamızdı. Gittim, karşısına geçtim. 'Ne oldu' dedi. 'Ben öğretmen okulu imtihanına gireceğim, kağıdımı verin' dedim. Baktı yüzüme 'sen öğretmen mi olacaksın' dedi. Kağıdı çıkardı yırttı, çöpe attı. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. 'Hadi git' dedi. O kadar üzüldüm ki, anlatamam.

MÜHENDİS OLMAMDA MEHMET ALİ HOCAMIZIN ETKİSİ OLDU

Mehmet Ali Bey hayranlıkla takip ettiğim hocamdı. Bana hep 'sen mühendis ol' derdi. Kafama bunu yerleştiren insan Mehmet Ali Bey hocamız oldu. 9 ay falan üniversitede asistanlık yaptım. Oradan tersaneye gidip çalışmaya başladık. Gemi Makina Mühendisiyim ben. Daha sonra askere gittim, askerliğimi yaptım. Askere gitmeden önce yüksek mühendislik lisans üstü eğitimimi tamamladım. Askere gittim Ağustos 1980'de 12 Eylül darbesi oldu. Askere gitmemden 1 ay sonra darbe oldu.

O SUS PUS OLAN ADAM GOLDEN SONRA 'FEYYYAZ' DİYE FIRLADI

Beşiktaş'ın maçını seyretmek için Malmö Stadı'na gittik. Onların tarafına gittik. Bize ayrı bir tribün yok. bir gol oldu. Fırladık 'Feyyaz' diye. Yanımızda da bir tane saçı sakalı birbirine karışmış adam oturuyor. İkinci gol oldu tekrar fırladık 'Feyyaz' diye. Bir gol daha oldu bizim kaleye. Bu sefer hiç konuşmayan adam ayağa fırladı 'Feyyaz' diye bağırdı. Adam bize golü attı. Adam demek ki Feyyaz ismini 'gol' olarak anlamış.

İSTANBULLULARA NE VAAT EDİYOR?

İstanbul'a borçlu olduğumu hissediyorum. İstanbul'un meselelerini biliyorum. İstanbul'u bir kere nereye koyuyoruz? İstanbul'un yıllık milli geliri 232 milyar dolar. Bu ne anlama geliyor? Romanya'dan Macaristan'ın da dahil olduğu 140 ülkeyi geride bırakıyor. İstanbul hapşırsa Türkiye nezle olur. Bu şehrin sorunları var. Birinci sorun ulaşım - trafik. Bunu ben çözerim .Niye çözerim diyorum, 15 yıllık geçmişim var. Türkiye'nin her köşesine yol yapmışız, hızlı treni getirmişiz, hava yolunu halkın yolu yapmışız. Bütün bunlar esasında İstanbul'a baktığınız zaman İstanbul'un Anadolu şehirleriyle ve dünyayla bağlantısında bir sorun yok. Sorun İstanbul'un içinde. Ben neyi vaat edebilirim İstanbullulara? Trafik akışı hiç kesintiye uğramayan katlanabilir bir trafik. Sürekli akan bir trafik. İstanbul'un marka değerini artırıp bunu ekonomiye dönüştüreceğiz.


PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
CHP'de istifa depremi! Yazılı açıklama yaptıCHP'de istifa depremi! Yazılı açıklama yaptı
CHP'de Mehmet Fatih Bucak'la ilgili flaş karar!CHP'de Mehmet Fatih Bucak'la ilgili flaş karar!
Anahtar Kelimeler:
TBMM ak parti binali yıldırım istanbul

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: 10 puan öndeyim

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: 10 puan öndeyim

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Diğer Haberler
Mehmet Özhaseki: İttifak yapılan il sayısı 50'ye çıkabilir

Özhaseki açıkladı! İttifakta flaş gelişme

Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, partisinden istifa etti

CHP'de istifa depremi! Yazılı açıklama yaptı

CHP'de Mehmet Fatih Bucak'la ilgili son dakika kararı! Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar

CHP'de Mehmet Fatih Bucak'la ilgili flaş karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sebze-meyveden sonra temizlik malzemesi de satılacak

Erdoğan: Sebze-meyveden sonra temizlik malzemesi de satılacak

Mehmet Özhaseki: Tehdit olarak gördüğümüz kişilerin seçilme riski varsa aday geri çekilecek

Özhaseki açıkladı: Risk varsa aday geri çekilecek

Kılıçdaroğlu, CHP'nin seçim bildirgesini açıkladı

Kılıçdaroğlu, CHP'nin seçim bildirgesini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.