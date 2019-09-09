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Binali Yıldırım vatandaşlara aşure dağıttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.09.2019 16:27 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte İzmir’de yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde annesinin adını taşıyan Bahar Yıldırım İlkokulu’nu ziyaret etti.

Binali Yıldırım vatandaşlara aşure dağıttı

Eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte İzmir’de yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde annesinin adını taşıyan Bahar Yıldırım İlkokulu’nu ziyaret etti. Burada teröre kurban giden Eren Bülbül adına kurulan kütüphaneyi hizmete açan Yıldırım çifti, vatandaşlara da elleriyle aşure dağıttı.
Bir dizi programlara katılmak üzere eşi Semiha Yıldırım ile birlikte İzmir’e gelen Binali Yıldırım, Karabağlar ilçesinde annesinin adını taşıyan Bahar Yıldırım İlkokulu’nu ziyaret etti. Yıldırım çiftine okul önünde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programa Vali Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Arslan, İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile çok sayıda kişi katıldı.
Binali Yıldırım yaptığı konuşmada, "İki güzel günü birlikte yaşıyoruz. Birincisi İzmir’in düşman işgalinden kurtulmasının 97. yıldönümü. Büyük taarruzdan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şanlı ordumuz İzmir’e gelerek işgal kuvvetlerini şehrimizden çıkardı. Bu vatan için hayatlarını seve seve veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İkinci olarak ilk ders zili çaldı. Daha önce açılışını birlikte yaptığımız ailemiz tarafından rahmetli annem adına yapılan ve kayınvalidemin adına yapılan okulu ziyaret ediyoruz. Bugün burada kütüphane ve iki özel eğitim sınıfını açacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Aynı zamanda kütüphanemize, alçak terör örgütü tarafından katledilen Eren Bülbül’ün adını verdik. Bu okul Karabağların yüz akı. Çok güzel imkanlara sahip. Öğrencilerin görmek istediği her türlü imkan mevcut. Burada okuyan yavrularımız vatana millete faydalı olacaklar. Evlatlarımız bizim geleceğimiz. Derler ki eğer gelecek 1 yılı düşünüyorsan tohum ek. Gelecek 10 yılı düşünüyorsan ağaç dik. Gelecek 100 yılı düşünüyorsan insan yetiştir. Bu okulların sayısını arttırmak hepimizin görevidir. Daha çok hizmet edeceğiz ve İzmir’e yeni eserler kazandıracağız" dedi.
Herkesin muharrem ayını kutlayan Yıldırım, "Hepimizin aşure ayı kutlu olsun. Aşure demek birlik ve beraberlik demektir. Önemli olan farklılıkların bir arada ahenk içinde yaşanmasıdır. 1380 yıl önce yaşanan Kerbela hepimizin acısıdır. Ehlibeyt hepimizindir. Bu acılar hepimizin acısıdır. Bu acılarda bile ayrışma yoluna gitmek bize uymaz. Zaman acıları küllendirme zamanıdır" diye konuştu.
Binali Yıldırım, konuşmanın ardından eşi Semiha Yıldırım ile birlikte okulda yeni oluşturulan Kızılay Özel Sınıfı, Eren Bülbül Kütüphanesi ile Robotik Kodlama sınıfının açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra aşure kazanlarının başına geçen Yıldırım çifti, kalabalığa aşure dağıttı.

Binali Yıldırım vatandaşlara aşure dağıttı

Binali Yıldırım vatandaşlara aşure dağıttı

Binali Yıldırım vatandaşlara aşure dağıttı

Binali Yıldırım vatandaşlara aşure dağıttı

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