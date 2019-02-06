Binali Yıldırım ve bakanlar olay yerinde açıklama yaptı

Ramazan EĞRİ-Yılmaz BEZGİN-İlkay DİKİCİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal'daki bina çökmesine ilişkin, "Allah böyle afetleri ve acıları bir daha yaşatmasın. Bu olay bize şunu gösteriyor. Emniyet her şeyden daha önemli. Aşırı iştah yüzünden kurallara kaidelere, fennine, tekniğine uymadan 'Aman bir şey olmaz. Benim temelim sağlam, demirim fazla.' gibi düşüncelerle yapılmış binanın üzerine hiçbir tedbir almadan ilaveler yaparsanız büyük bir riskle karşı karşıya kalmak kaçınılmaz oluyor." dedi.

Binali Yıldırım, Kartal Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken 7 katlı binanın enkazında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, binanın bilinmeyen bir nedenle çöktüğünü dile getirerek, "Valimizin olay yerine hemen intikaliyle beraber, gerekli tedbirler alınmış. İtfaiye Daire Başkanlığı koordinasyonunda AFAD ekipleri başta olmak üzere kurtarma çalışmalarına başlanmıştır." diye konuştu.

Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre 6 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını, 2 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Zamana karşı yarışarak büyük bir fedakarlıkla çalışıldığını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Az önce bana verilen bilgiye göre 4 vatandaşımızla temas kurulmuş ve onların sağ salim çıkarılması için arkadaşlarımız olağanüstü gayret içerisinde. Çok üzücü bir hadise ama şu anda 'Bu neden ve nasıl çöktü?' şeklinde bir meseleyle uğraşmak yerine bir an önce içeride olabilecek vatandaşlarımızı sağ salim çıkarabilmenin gayreti içerisinde arkadaşlar. Tabiatıyla hem idari hem adli soruşturmalar eş zamanlı olarak başlamış durumda. Sonuç ortaya çıkacaktır. Bir kez daha burada büyük felaketi yaşayan vatandaşlarımızdan kurtulanlara geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Dileğimiz, duamız odur ki içeride bulunması muhtemel vatandaşlarımız, hemşerilerimiz sağ salim çıkarılabilsin. Onun için burada yaşayan veya yaşamayan basın mensupları da dahil herkesin bu çalışmaları kolaylaştıracak, oradaki arkadaşlarımızın olağanüstü gayretlerine zarar vermeyecek şekilde sorumlu davranmaları icap ediyor."

Yıldırım, İçişleri Bakanlığı'nın gerekli emniyet tedbirlerini aldığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da konuyu teknik yönleriyle

incelemeye başladığını kaydetti.

"Muhtemel ki bitişik bina da bu çökme esnasında zarar görmüş olabilir, tedbiren oradaki vatandaşlarımız boşaltılıp daha emniyetli bir yere getirilmiş durumda." diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Allah böyle afetleri ve acıları bir daha yaşatmasın. Bu olay bize şunu gösteriyor. Emniyet her şeyden daha önemli. Aşırı iştah yüzünden kurallara, kaidelere, fennine, tekniğine uymadan 'Aman bir şey olmaz. Benim temelim sağlam, demirim fazla.' gibi düşüncelerle yapılmış binanın üzerine hiçbir tedbir almadan ilaveler yaparsanız büyük bir riskle karşı karşıya kalmak kaçınılmaz oluyor. Bugün İstanbul'un depremden sakınmaya yönelik çok önemli bir sorunu olduğunu biliyoruz. Acil, en az 30 bin yapının depremsel dönüşüme ihtiyacı var. Bütün bu konuları Çevre ve Şehircilik Bakanımız, belediyemiz ve diğer kurumlarımız yakından takip ediyor."