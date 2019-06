Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayında soruları yanıtlıyor

EKREM İMAMOĞLU: Ben de öncelikle bu yayın hayırlı olsun, inşallah demokrasi için çok güzel bir gün yaşıyoruz. Dilerdim ki 31 Mart öncesi olsun. Bunda katkım olduğu için onur duyuyorum. Sayın Yıldırım'a da teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen herkese, böyle bir şahitliğe katıldıkları için değerli bir süreci izleyecekler. Burası Kırkpınar meydanı değil. Ben de sayın Yıldırım'ın Babalar Günü'nü kutluyorum.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA: Her ikinizin partilerin genel başkan yardımcıları sayın Engin Altay sayın Mahir Ünal biraraya geldiler. Önce sayın Uğur Dündar'ın adında mutabakat sağlandı. Sosyal medya lincinden ötürü bu görevi gerçekleştiremedi. Keşke gerçekleşseydi. Benim moderatörlüğümü her ikinizin genel başkanı onayladı. Teşekkür ediyorum. Her soru için 3'er dakikalık süre vereceğiz. Birbirinize müdahale etmemeniz gerekiyor. Karşılıklı bir tartışma ortamı yerine her birinizin süresini vereceğiz.

BİZ BU SEÇİME NİYE GİDİYORUZ?

Sayın Binali Yıldırım sizinle başlayalım. Seçimde 31 Mart seçimlerinde oyumu kullandım. Bir hata yapmadım. Şimdi seçimin iptaliyle karşı karşıya kaldım. Gayet tabii 23 Haziran'da oyumu kullanacağım. Sorum şu: Biz bu seçime niye gidiyoruz?