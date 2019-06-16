Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayında soruları yanıtlıyor

23 Haziran'daki İstanbul seçimleriyle ilgili tarihi yayın başladı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım ve Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde düzenlenen programda soruları yanıtlıyor. İSMAİL KÜÇÜKKAYA: 16 Haziran 2019 Pazar. Tarihi bir akşamdayız. Tarihi dönüm noktasındayız. Uzun yıllar sonra ilk kez iki siyasi rakip canlı yayında birarada halkın merak eden soruları yanıtlamayı kabul ettiler. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Ekrem İmamoğlu ve Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı sayın Ekrem İmamoğlu hoşgeldiniz. Her ikinize medeni davranışınız için teşekkür ederim. Özellikle Babalar Günü'nüzü kutluyoruz. BİNALİ YILDIRIM: Biz de kutluyoruz. Evlatlarım geldi. Benim kutlayacak babam olmadığı için. Bana hediyeler almışlar. Çok güzel bir an oldu benim için.

EKREM İMAMOĞLU: Ben de öncelikle bu yayın hayırlı olsun, inşallah demokrasi için çok güzel bir gün yaşıyoruz. Dilerdim ki 31 Mart öncesi olsun. Bunda katkım olduğu için onur duyuyorum. Sayın Yıldırım'a da teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen herkese, böyle bir şahitliğe katıldıkları için değerli bir süreci izleyecekler. Burası Kırkpınar meydanı değil. Ben de sayın Yıldırım'ın Babalar Günü'nü kutluyorum. İSMAİL KÜÇÜKKAYA: Her ikinizin partilerin genel başkan yardımcıları sayın Engin Altay sayın Mahir Ünal biraraya geldiler. Önce sayın Uğur Dündar'ın adında mutabakat sağlandı. Sosyal medya lincinden ötürü bu görevi gerçekleştiremedi. Keşke gerçekleşseydi. Benim moderatörlüğümü her ikinizin genel başkanı onayladı. Teşekkür ediyorum. Her soru için 3'er dakikalık süre vereceğiz. Birbirinize müdahale etmemeniz gerekiyor. Karşılıklı bir tartışma ortamı yerine her birinizin süresini vereceğiz. BİZ BU SEÇİME NİYE GİDİYORUZ? Sayın Binali Yıldırım sizinle başlayalım. Seçimde 31 Mart seçimlerinde oyumu kullandım. Bir hata yapmadım. Şimdi seçimin iptaliyle karşı karşıya kaldım. Gayet tabii 23 Haziran'da oyumu kullanacağım. Sorum şu: Biz bu seçime niye gidiyoruz?

BİNALİ YILDIRIM: Tabii ki sizin suçunuz yok. Ancak sizin oyunuz sayılırken şaibe karıştı. Bizim tercihimiz bu seçimin yenilenmemesiydi. Çok çabaladık ancak CHP bize yardımcı olmadı. Yenilenme yönündeki talebimizi kabul etmediler. Reddi yönünde karar aldılar. Keşke oyların tamamı sayılabilseydi. O zaman hiç kimsenin kafasında bir tereddüt, şüphe kalmayacaktı. İstanbullular'ı yormayacaktık. KÜÇÜKKAYA: Oylar çalındı iddianızda ısrarlı mısınız? YILDIRIM: Evet oylar çalındı. Yüzde 10'u sayıldı 13 bin 929'a düştü. Geriye kalan yüzde 90 sayılsa farklı sonuç çıkacağı aşikar. Malesef bir dirençle karşılaştığımız için saydıramadık. KÜÇÜKKAYA: Oyları kim çaldı sorusu... YILDIRIM: Onu bulacak olan yetkililerdir. Siz yolda gidiyorsunuz birisi cüzdanınızı çekti. Polise gidiyorsunuz 'cüzdanım çalındı' dersiniz. 'Benim cüzdanım yer değiştirdi' demezsiniz. Oyların yer değiştirildi, bu çalınmadır. Nitekim sayımlarda da bu ortaya çıktı. YSK da bu delilleri dikkate alarak seçimin yenilenmesine karar verdi. KÜÇÜKKAYA: Aynı soruyu size de seçmek isterim. Ben bir İstanbul seçmeniyim. Herhangi bir kusurum yok. Bu seçime niye gidiyorum?