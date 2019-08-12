Binali Yıldırım ve eşi bayramı selzedelerle geçirdi

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Kurban Bayramı'nı, 17-18 Temmuz'da sel felaketi yaşayan Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu ve Esmahanım köylerindeki vatandaşlarla geçirdi.

Bölgede yaşanan sel felaketinin ardından sosyal medya hesabından Akçakocalılara "bayramda sizinle birlikteyim" mesajı veren Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile sel felaketinden en çok etkilenen Uğurlu köyüne gitti.

Burada vatandaşlarla sohbet eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten Binali Yıldırım, köylülerin taleplerini ve felaketin yaşandığı anlara dair vatandaşları dinledi.

Afetten etkilenen evleri de inceleyen Yıldırım çifti, daha sonra selde 7 kişinin hayatını kaybettiği Esmahanım köyüne geçti. Köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Binali Yıldırım, burada da halkın taleplerini not etti.

Devletin halkın yanında olduğunu vurgulayan Yıldırım, afetin ardından bayramı selzedelerle geçireceği sözünü verdiğini anımsattı.

Binali Yıldırım, selde yaşamını yitirenler için de dua etti.

Jandarmaya ait cipin direksiyonuna geçerek bölgede incelemelerde bulunan Yıldırım, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.