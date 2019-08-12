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Binali Yıldırım ve eşi bayramı selzedelerle geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 20:04 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Kurban Bayramı nedeniyle, 17-18 Temmuz'da sel felaketi yaşayan Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu ve Esmahanım köylerini ziyaret etti - Yıldırım: "Türkiye Cumhuriyeti devleti muktedirdir. Karşılaştığı zorluğa karşı hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız büyük bir hassasiyetle dahil olmuş ve gerekenler yapılmıştır. Bundan sonra da yapılacaktır"

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Kurban Bayramı'nı, 17-18 Temmuz'da sel felaketi yaşayan Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu ve Esmahanım köylerindeki vatandaşlarla geçirdi.

Bölgede yaşanan sel felaketinin ardından sosyal medya hesabından Akçakocalılara "bayramda sizinle birlikteyim" mesajı veren Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile sel felaketinden en çok etkilenen Uğurlu köyüne gitti.

Burada vatandaşlarla sohbet eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten Binali Yıldırım, köylülerin taleplerini ve felaketin yaşandığı anlara dair vatandaşları dinledi.

Afetten etkilenen evleri de inceleyen Yıldırım çifti, daha sonra selde 7 kişinin hayatını kaybettiği Esmahanım köyüne geçti. Köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Binali Yıldırım, burada da halkın taleplerini not etti.

Devletin halkın yanında olduğunu vurgulayan Yıldırım, afetin ardından bayramı selzedelerle geçireceği sözünü verdiğini anımsattı.

Binali Yıldırım, selde yaşamını yitirenler için de dua etti.

Jandarmaya ait cipin direksiyonuna geçerek bölgede incelemelerde bulunan Yıldırım, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Felaketin yaşandığı gece olanları dinleme fırsatı bulduğunu anlatan Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu bayram gününde onların acılarını hafifletmek amacıyla milletvekillerimiz, belediye başkanımızla, kaymakamımızla buradayız. Vatandaşlarımızı dinledik, taleplerini aldık. Sel felaketinin normalin üzerinde bir durum olduğu gördüm. Bir yılda yağan yağışın yarısı kadarı 4 saatte düşmüş ve bütün bentleri her şeyi önüne katıp, ne bulduysa götürmüş. Devletimiz ilk andan itibaren harekete geçmiş ve çok kısa süre içerisinde 250 civarında vatandaşımız havadan helikopterle tahliye edilmiştir."

Bölgede toparlanma sürecinin başladığını, kaybolan malın bir şekilde yerine konduğunu vurgulayan Yıldırım, "Ancak giden canlar yerine gelmez. Buralar bir vadi, bir dere yatağı. Bundan sonra buna benzer olayların yaşanmaması için bu olaydan önemli bir ders çıkarmak istiyoruz. Buraya yapılacak yeni yolların, binaların bu gerçek göz önüne alınarak yapılması önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti muktedirdir. Karşılaştığı zorluğa karşı hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız büyük bir hassasiyetle dahil olmuş ve gerekenler yapılmıştır. Bundan sonra da yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

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