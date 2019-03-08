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Binali Yıldırım ve Fatih Başkan Adayı Ergün Turan, kadınlara karanfil dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 19:02 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan ile birlikte Fatih’te ziyaretlerde bulundu, kadınlara karanfil dağıttı.31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında cuma namazı çıkışı gününü Fatih’te geçiren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan ile birlikte Fatih’te ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan ile birlikte Fatih’te ziyaretlerde bulundu, kadınlara karanfil dağıttı.
31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında cuma namazı çıkışı gününü Fatih’te geçiren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan ile birlikte Fatih’te ziyaretlerde bulundu. Karagümrük Stadı’nı ziyaret eden ikili, taraftar ve futbolcularla bir araya geldi. Meşalelerle karşılanan Yıldırım ve Turan’a taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, kalenin karşısına geçerek şut çekti. Yıldırım’a ve Turan’a, kendi isimlerinin yazılı olduğu Karagümrük Spor Kulübü’nün forması hediye edildi.
Ardından sokakta ziyaretlerini sürdüren Binali Yıldırım ve Ergün Turan, vatandaşlarla bir araya geldi. Yıldırım ve Turan, kadınlara karanfil vermeyi de ihmal etmedi.
Ziyaretlerinin sonunda Yıldırım ve Turan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı’nı ve AK Parti Fatih Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. MHP İlçe Başkanlığı ziyaretine MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan da katıldı. Daha sonra AK Parti Fatih Seçim Koordinasyon Merkezi’ne geçen ikiliye, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir katıldı.

“11 binin üzerinde Fatih ilçesinde metruk bina var, bunların hepsi elden geçecek”
Fatih’in metruk binalarla yaşadığı sorunu çözeceğini dile getiren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, “Fatih huzurun şehri. Fatih’te her hemşehrimiz; kadını, erkeği, gece-gündüz rahatlıkla ilçenin her tarafında dolaşabilecekler. Keyifli zaman geçirebilecekler. Fatih’in de diğer ilçeler gibi sorunları var. Otopark, trafik, ulaşım, daha fazla yeşil alan ihtiyacı, tarihi ve kültürel değerlerimizi ihya etmek gibi sorunları var. 11 binin üzerinde Fatih ilçesinde metruk bina var. Bunların hepsi elden geçecek” diye konuştu.

“İstanbul’u, Avrupa’nın 10’uncu büyük ekonomisi haline getirelim”
İstanbul’u, Avrupa’nın 10’uncu büyük ekonomisine getireceklerini ifade eden Yıldırım, “Nihayet gün geldi çattı. Bir karar verilecek. Verilecek karar İstanbulumuzun, ülkemizin gelecek 5 yılının kaderi olacak. Biz istiyoruz ki İstanbul’u Avrupa’nın 10’uncu büyük ekonomisi haline getirelim. Bunu başarabiliriz. Bugün 13’üncü sırada. 5 yılda biz 10’uncu sıraya indirebiliriz. 140 ülkenin milli gelirinden daha fazla. Eğer İstanbul bir devlet olsa dünyanın 41’inci büyük devleti olurdu” dedi.

“Fatih, bugün yaşadığımızdan daha güvenli bir Fatih olacak”
Fatih’in otopark ve güvenlik sorunlarını ortadan kaldıracağını belirten AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, “Fatih, geçmiş AK Parti yıllarını belediyecilik hizmetinden nasiplenmiş bir yer. Fakat geride kalan sorunlar var. Geçmişin sorunları geçmişe aittir. Bugün yeni sorunlarla karşı karşıyayız. Fatihimiz’in şu anda bekleyen otopark ile ilgili ciddi bir sorunu var. İnşallah bunu 5 yıl içerisinde önüne geçerek yönetmiş olacağız. Sur dibindeki mezbeleliği de kaldıracağız. Altını çizerek söylüyorum, Fatih, bugün yaşadığımızdan daha güvenli bir Fatih olacak, daha konforlu bir Fatih olacak. Gençlerimiz için spora, sportif faaliyetlere çok rahat erişildiği bir ilçe haline gelecek. İnşallah eğitimin, turizmin, ticaretin kalbi nasıl burasıysa, bu konularda yıldızı parlayan bir yıldız olacak” şeklinde konuştu.

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