Binali Yıldırım ve Fatih Başkan Adayı Turan kantin işletmecisi kadınlarla buluştu

“16 yıllık iktidarımızın başarısının ardında kadınlarımız vardır”

Programda konuşan Yıldırım, kadınlara yönelik projelerden bahsetti. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, “Dünya Kadınlar Günü’nüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Yılda bir gün değil, her gün sizin gününüz. Toplamın anası, mayası sizsiniz. Sayenizde varız, sayenizde birlikteyiz. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var derler, yanlış. Arkasında değil, yanındadır kadın erkeğin. Üstelik yükü de iki kat fazladır erkeklere göre. Evlatlarımızı yetiştirir, evi çekip çevirir. Bir yandan da hayat mücadelesi verir. Hatta evlatlarını koruduğu gibi canı pahasına savaş meydanlarında ülkesini, milletini, bayrağını da korur. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tankların önünde korkusuzca durdunuz. O gece 11 kadın kahramanımızı şehit verdik. Bugün de seçim meydanında yine kadınlar var. Yine sizler bu mücadeleyi veriyorsunuz. 16 yıllık iktidarımızın başarısının ardında kadınlarımız vardır. Çünkü kadın eli değen her işte güzellik var, her işte başarı vardır” ifadelerini kullandı.