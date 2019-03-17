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Binali Yıldırım ve Fatih Belediye Başkan adayı Turan Kastamonulularla buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2019 13:48 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Kastamonu Eğitim Kültür ve Spor Merkezi’nin açılışında Kastamonulularla bir araya geldi.31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Kastamonu Eğitim Kültür ve Spor Merkezi’nin açılışında Kastamonulularla bir araya geldi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Kastamonu Eğitim Kültür ve Spor Merkezi’nin açılışında Kastamonulularla bir araya geldi.
31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Kastamonu Eğitim Kültür ve Spor Merkezi’nin açılışında Kastamonulularla bir araya geldi. Konuşmasında “Gençlerimiz bizim geleceğimiz” diyerek gençlerin Türkiye için önemini vurgulayan Binali Yıldırım, “Gençler bizim geleceğimiz. Bugün nüfusumuzun yüzde 100’ü gençlerden oluşmuyor ama gelecekte yüzde 100’ü gençlerden oluşacak. Biz de istiyoruz ki bu güzel ülkemizi gençlerimize en iyi şekilde teslim edelim, emanet edelim. Nasıl bizlere dedelerimiz tarafından bu güzel topraklar emanet edildiyse, biz de aynı şekilde gözümüzün içi gibi koruyarak teslim edelim. Bunun için İstanbul’da yapacak çok işimiz var. Bu işleri tek başımıza yapamayız. Beraber çalışacağız, birlikte gayret edeceğiz. Birlikte İstanbulumuzu da, ülkemizi de dünyada parmakla gösterilen şehirler arasına sokacağız” dedi.

“2019 yılında da yeni bir belediyeciliğin başlayacağı inancı ve kanaatindeyim”
31 Mart yerel seçimlerinin yeni bir belediyecilik anlayışı getireceğini ifade eden AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan ise, “Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla İstanbul’da Cumhurbaşkanımızın başlattığı 94 belediyeciliği gibi 2019 yılında da yeni bir belediyeciliğin başlayacağı inancı ve kanaatindeyim. Bunun ilçemize de, İstanbulumuza da çok büyük değerler katacağının kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi.

Binali Yıldırım ve Fatih Belediye Başkan adayı Turan Kastamonulularla buluştu

Binali Yıldırım ve Fatih Belediye Başkan adayı Turan Kastamonulularla buluştu

Binali Yıldırım ve Fatih Belediye Başkan adayı Turan Kastamonulularla buluştu

Binali Yıldırım ve Fatih Belediye Başkan adayı Turan Kastamonulularla buluştu

Binali Yıldırım ve Fatih Belediye Başkan adayı Turan Kastamonulularla buluştu

Binali Yıldırım ve Fatih Belediye Başkan adayı Turan Kastamonulularla buluştu

Binali Yıldırım ve Fatih Belediye Başkan adayı Turan Kastamonulularla buluştu

Binali Yıldırım ve Fatih Belediye Başkan adayı Turan Kastamonulularla buluştu

Binali Yıldırım ve Fatih Belediye Başkan adayı Turan Kastamonulularla buluştu

Binali Yıldırım ve Fatih Belediye Başkan adayı Turan Kastamonulularla buluştu

Binali Yıldırım ve Fatih Belediye Başkan adayı Turan Kastamonulularla buluştu

Binali Yıldırım ve Fatih Belediye Başkan adayı Turan Kastamonulularla buluştu

Binali Yıldırım ve Fatih Belediye Başkan adayı Turan Kastamonulularla buluştu

Binali Yıldırım ve Fatih Belediye Başkan adayı Turan Kastamonulularla buluştu

Binali Yıldırım ve Fatih Belediye Başkan adayı Turan Kastamonulularla buluştu

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