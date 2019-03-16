Binali Yıldırım ve Hulusi Akar Çamlıca Spor Kulübü öğrencileriyle bir araya geldi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Çamlıca Spor Kulübü öğrencilerini ziyaret etti. Hulusi Akar; "Yeni askerlik sistemi bir taraftan silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılarken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve mesleki ihtiyaçlarına cevap verecektir" dedi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Çamlıca Spor Kulübü öğrencilerini ziyaret etti. Programda konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Sayın Başkanımızın bütün icraatlarına yakından şahit olmuş biriyim. Bize sağladıkları destekle Afrin Harekatını, Fırat Kalkanı Harekatını büyük bir başarıyla yapma şansını bulduk. Dolayısıyla kendisine bir kez daha şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu kadar büyük görevleri yaptıktan sonra büyük bir fedakarlıkla Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını koymaları konusunda başarılı olacaklarından herkesin emin olduğunun da bilinmesini istiyorum. İstanbul’a layık oldukları seviyeyi kazandıracaklarına bütün kalbimle inanıyorum” dedi.

Bakan Akar, yeni askerlik sistemi hakkında konuştu

“Gençliğine yatırım yapamayan toplumlar, gençliğini yetiştiremeyen toplumlar bunun cezasını bir şekilde çekmişlerdir” diyen Akar, “Bütün bunlardan ders almak suretiyle bizler de önümüzdeki dönemlerde elimizden geldiğince gençlerimize yatırım yapacağız. Diğer taraftan da gençlerimiz askere gidecekler. Onlara da çok iyi şartlarda askerlik yapabilmesi için yeni askerlik sistemini de gençlerimizin hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Yeni askerlik sistemi bir taraftan silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılarken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve mesleki ihtiyaçlarına cevap verecektir. Ben buraya gelmekten, sizlerle tanışmaktan son derece mutlu olduğumu belirtmek istiyorum” diye konuştu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım konuşmasında, “Çamlıca Spor Kulübü, sıradan bir spor kulübü değil. İstanbul’un en eski ve geleneklerini devam ettiren çok güzel bir kulübümüz. Burada gençlerimiz geleceğe hazırlanıyor. Gençlerimiz sporla kendilerini yetiştiriyor. Biz de inşallah İstanbul’da sizlerin desteğiyle Belediye Başkanlığını kazandığımızda, her mahallede mahalle futbol karşılaşmalarını yapacağız. 3 korner, 1 penaltı kuralını tekrar getireceğiz. Böylece gençler mahalleler arasında aynen böyle Çamlıca Spor Kulübü’nün yaptığı gibi mahalleler arasında müsabakalar yapacak. Ve böylece İstanbul’un şampiyonlarıyla başka illerin şampiyonları bir araya gelecek. Bu iş durmadan böyle devam edecek” dedi.