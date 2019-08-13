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Binali Yıldırım: Yaralar tamamen sarılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 13:41 | Son Güncelleme

 AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Düzce Akçakoca'da, partisinin ilçe başkanlığı ile belediyeyi ziyaret etti.

Binali Yıldırım: Yaralar tamamen sarılacak

Tezcan SOLMAZ- Ayşenur YAMAN/DÜZCE, (DHA) - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Düzce Akçakoca'da, partisinin ilçe başkanlığı ile belediyeyi ziyaret etti. Yıldırım, sel nedeniyle işleri bozulan ve hayvanları telef olanların taleplerinin bulunduğunu belirterek, "Milletvekilleri gerekli dosyaları hazırladı. Gerekli kurumlar üzerine düşeni yapacak. Bu yaralar tamamen sarılacak" dedi.
AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, 18 Temmuz'da sel felaketinin yaşandığı Akçakoca'da, dün Esmahanım ve Uğurlu köylerini ziyaret ederek, bölge sakinleriyle görüştü. Yıldırım, bugün ise partisinin ilçe başkanlığını ve Akçakoca Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Yıldırım, "Bayramın 2'nci günü daha önce söz verdiğimiz gibi Akçakoca'ya geldik. Akçakoca'da vatandaşlarımızla hem bayramlaştık hem de geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaşanan sel felaketinde ciddi anlamda hasar gören Uğurlu ve Esmahanım köyüne gittik. Akçakoca merkezde cami altındaki esnafla bir araya geldik. Caddelerde beraber vatandaşlarımızla sohbet ettik. Kaymakamımız, belediye başkanımız, milletvekillerimizden, teşkilatlarımızdan kapsamlı bir şekilde bilgiler aldık. Sel felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren yapılan bütün çalışmaları anlattılar. Bundan sonraki ihtiyaçlarını, beklentilerini ilettiler. Yaraların sarıldığını görüyoruz. İşlerin yapıldığını görüyoruz. Daha fazlasını vatandaşlarımız bekliyorlar. Esnafımız işleri bozulduğu için taahhütlerini yerine getiremiyorlar. Hayvanları telef olanların talepleri var. Bunları dinledik. Milletvekilleri gerekli dosyaları hazırladılar. Gerekli kurumlar üzerine düşeni yapacak. Bu yaralar tamamen sarılacak" diye konuştu.
'LOJİSTİK VE ARAÇ DESTEĞİ VERİYORUZ'
Düzce ve Akçakoca'nın fındık ile turizmde önemli yeri olduğunu belirten Yıldırım, "Düzce'nin, Akçakoca'nın özellikle fındık ve turizm bakımından önemli bir yeri var. Bu gelişimizin asıl nedeni buranın turizmden sezon dolayısı ile olumsuz etkilenmesini en asgari düzeye indirecek bir çalışmadır. Bu inisiyatifi başlatan Düzce milletvekillerimiz oldu. Biz de onların bu çağrısına uyarak buraya geldik. Bu çalışmanın bir parçası olmak istedik. Bundan ziyadesi ile memnun olduk. Düzce halkı, Akçakoca halkı bizi bağrına bastı. Sıcak bir karşılama yaptılar. Çok teşekkür ediyorum" dedi.
Akçakoca Belediyesi'ne lojistik destek ve araç desteği verdiklerini belirten Binali Yıldırım, "Bütün bu konuları belediye başkanımız bana anlattı hatta anlatmakla kalmadı ve yazılı dosyasını verdi. Devletin imkan ve kabiliyetleri çerçevesinde bütün bunlar yapılacaktır. Kimsenin endişe etmesine mahal yok. Ülkemiz ve devletimiz güçlüdür. İlk baştan beri Düzce Belediyesi ve Akçakoca Belediyesi'ne lojistik ve araç desteğini veriyoruz. Güzel hatıralarla Akçakoca'dan ayrılıyorum" diye konuştu.

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