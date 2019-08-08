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BİNALİ YILDIRIM YENİ OTOYOLDA MİNİBÜS KULLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 18:57 | Son Güncelleme

Gökhan ÇELİK/İSTANBUL DHA AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, açılışı yeni yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, içinde bulunduğu minibüsün direksiyon koltuğuna geçerek bir süre kullandı.

Gökhan ÇELİK/İSTANBUL DHA

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, açılışı yeni yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, içinde bulunduğu minibüsün direksiyon koltuğuna geçerek bir süre kullandı.

İzmir'de bazı temaslarda bulunan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte bugün karayolu ile İstanbul'a geldi.

Yıldırım, 29 Ekim 2010 yılında temeli atılan ve Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katıldığı törenle açılışını gerçekleştirdikleri İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolculuk yaptı.

Yıldırım, İstanbul, İzmir arasını 8 buçuk saatten, 3 buçuk saate düşüren İstanbul-İzmir Otoyolu'nda içinde bulunduğu minibüsün direksiyon koltuğuna da geçerek bir süre kullandı.

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