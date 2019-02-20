Binali Yıldırım: Yeşil alanımız, depremde toplanma alanlarımız bile yetersiz -2

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Allah korusun bir deprem olacak, bunu hepimiz biliyoruz. Ama o depreme hazır olmamız lazım. Yeşil alanımız, depremde toplanma alanlarımız bile yetersiz. Depreme, deprem riskine karşı behemehâl yenilenmesi gereken binalarımız var. İnsan hayatından daha önemli bir şey var mı?" dedi.

Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını bugün Maltepe'de sürdürdü. Yıldırım ilk olarak Maltepe Zümrütevler'de bulunan bir taksi durağını ziyaret etti. Yıldırım daha sonra Bitlisliler Derneği'ni ve Maltepe Medine Cami'ni ziyaret etti. Yıldırım öğle namazında sonra Maltepe Merkez Cami'nde partisinin kadın kolları kurucu mensuplarından Fatma Yılmaz'ın cenaze namazına katıldıktan sonra, cami önünde bulunan MHP seçim çadırını ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti Maltepe İlçe binasına geçerek buranın önünde toplananlara hitap eden Yıldırım, "İdeolojiyle, ayrımcılıkla, boş laflarla bu ülkeye hizmet olmaz. Bunun en güzel örneğini sizler biliyorsunuz. 16 yıldır, reisimizle, Cumhurbaşkanımızla, Recep Tayyip Erdoğan'la, Türkiye'nin her köşesini imar ettik, kalkındırdık, yolları böldük, hayatları, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin" dedi.