Binali Yıldırım: YSK bu konuda karar verecek

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA) - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Partimizin, AK Parti'nin, MHP'nin seçimin sonuçlarıyla ilgili itiraz süreci halen Yüksek Seçim Kurulu'nda devam ediyor. YSK, tabii ki bu konuda bir karar verecektir" dedi. Binali Yıldırım, Sultanbeyli'de Şah-ı Nakşibendi Camii'nin ibadete açılış törenine katıldı. Cuma namazını da burada kılan Yıldırım, dışarıda bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Binali Yıldırım seçim süreciyle ilgili bir soruya, "Seçimler bitti, tamamlandı ve İl Seçim Kurulu da itirazları sonuçlandırıp mazbatayı Sayın İmamoğlu'na verdi. Ben de kendisine hayırlı olsun dedim. Tabi partimizin, AK Parti'nin, MHP'nin seçimin sonuçlarıyla ilgili itiraz süreci halen Yüksek Seçim Kurulu'nda devam ediyor. YSK, tabii ki bu konuda bir karar verecektir. Şimdilik durum budur. Hayırlı olsun memleketimize, İstanbulumuza. Bu konuda söyleyeceklerim bundan ibaret. Sosyal medya mesajıyla hayırlı olsun dedim. Duymayanlar varsa bir daha bu vesileyle tekrar etmiş olayım" şeklinde cevap verdi.

İBB'DE VERİLERİN KOPYALANMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde verilerin kopyalandığı iddialarıyla ilgili Yıldırım, "Sayın İmamoğlu bunu yalanladıysa söyleyecek bir şey yok. Ortalıkta evraklar dolaşıyor. Dolayısıyla birisi herhalde başkanın imzasını taklit etti, böyle bir yazılı talimat yaptı. Eğer böyleyse bu daha vahim bir şey. Umarım böyle değildir. Tabi ki Belediye Başkanı kurumla ilgili yapması gereken her türlü denetimi, incelemeyi yaptırabilir. Ama bütün işleyişin hukukun içerisinde olması ve belediyedeki yöneticileri, çalışanları şüpheli gibi görmekten uzak davranması esas olmalıdır. Şimdi artık İstanbullunun beklediği bir an önce hizmetlerin ivedi olarak yerine getirilmesidir" ifadelerini kullandı.

KONUMUM, MAKAMIM NE OLURSA OLSUN HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM

Binali Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü; "Ben ülkeme bugüne kadar çeşitli sorumlulukları alarak hizmet ettim. Konumum, makamım ne olursa olsun hizmet etmeye devam edeceğim. Hiçbir zaman makam koltuk peşinde koşan olmadım. Tek hedefim; bütün işleri, bütün hizmetleri yaparken insanımızın yaşam kalitesini artırmak ve mutlu olduğunu görmek olmuştur. Benim için en büyük makam insanların gönlünde olan makamdır. Bu yönde bir mesafe aldıysak rabbime hamdederim. Şükrederim. Ben halihazırda İzmir milletvekiliyim, bu sorumluluğum da devam ediyor."

