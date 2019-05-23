HABER

Binali Yıldırım: YSK kararı bunu teyit etmiştir, onaylamıştır

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 18:19 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bizim baştan beri söylediğimizi yolsuzluklar, oy kaydırmaları, oylarla ilgili her türlü düzensizlik yaşanmıştır.

Gökhan ÇELİK - Güven USTA - İbrahim MAŞE, İSTANBUL(DHA) AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bizim baştan beri söylediğimizi yolsuzluklar, oy kaydırmaları, oylarla ilgili her türlü düzensizlik yaşanmıştır. YSK kararı da bunu teyit etmiştir, onaylamıştır" dedi.
Yıldırım, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Yıldırım'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da eşlik etti. Cadde üzerinde yürüyüş yapan Yıldırım, bol bol vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım, gezi sırasında bir çocuğun akülü arabadan inmemesi üzerine yanına gitti. Bir süre çocuğun annesi ile konuşan Binali Yıldırım, daha sonra 5 yaşındaki çocuğa akülü arabayı satın aldı.

"HUKUK DEVLETİNE NEZAKETSİZLİKTİR"
Binali Yıldırım, ziyaretin bir bölümünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım'a ilk olarak, "YSK'nın 250 sayfalık gerekçeli kararını okuyabildiniz mi, verilen kararı doğru buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Binali Yıldırım , "Verilen kararı doğru bulup bulmamak bizim lüksümüz değil. YSK tüm seçimlerin patronudur. YSK'nın verdiği karar herkesi bağlayacaktır. Dolayısı karar verilmiştir. Verilen karar da seçimin yenilenmesidir. Kararı kabul etmiyorum diye çıkışlar, hukuk devletine nezaketsizliktir. Bunu kabul edemeyiz. Bu kararın gereğini yapmak için de İstanbul sokaklarındayız. Kararla ilgili herkes her şeyi söyleyebilir. Bizim baştan beri söylediğimizi yolsuzluklar, oy kaydırmaları, oylarla ilgili her türlü düzensizlik yaşanmıştır. YSK kararı da bunu teyit etmiştir, onaylamıştır. 250 sayfayı okumadım. Zaten karar kısmı var. O sayfaların büyük bir bölümü bizim dilekçelerimiz, daha sonra değerlendirme kısmı. Bu tür kararlarda sonuç okunur. Sonuç da daha önce kamuoyuna açıkladığımız konuları teyit eden niteliktedir" yanıtını verdi.

"HER KARARIN TAM MUTABAKAT İLE VERİLMESİ GEREKMİYOR"
Yıldırım, kararın 7'ye 4 oy verilmesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise, "Onun hiçbir önemi yok. Mahkeme kararı verilmiştir. Her kararın tam mutabakat ile verilmesi gerekmiyor. Hatırlatın AK Parti'nin kapatma davası 6'ya 5'le reddedilmişti. İktidar partisinin kararı. Yani öyle oldu diye kapatılması mı gerekiyordu" ifadelerini kullandı.
(FOTOĞRAFLI)

Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali Kızının doğumgünü için hurda vosvosu baştan yarattı! İşte son hali
Kayıp gazetecinin cansız bedenine ulaşıldı (2)Kayıp gazetecinin cansız bedenine ulaşıldı (2)
Süleyman Soylu Arnavutköy'de esnaf ziyareti yaptıSüleyman Soylu Arnavutköy'de esnaf ziyareti yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Emre'den sonra bir bomba daha

Emre'den sonra bir bomba daha

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak!

Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak!

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nefes kesen anlar! Türkiye ve ABD dahil 8 ülke katıldı

Nefes kesen anlar! Türkiye ve ABD dahil 8 ülke katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Meteoroloji'den Marmara'da sağanak uyarısı

Dikkat! Meteoroloji İstanbul için uyardı ve saat verdi

Suriyelilerin bayram yolculuğu! Akın ettiler

Suriyelilerin bayram yolculuğu! Akın ettiler

Terör örgütü PKK'daki çöküş iç hesaplaşmaları hızlandırdı

Terör örgütü PKK'daki çöküş iç hesaplaşmaları hızlandırdı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.