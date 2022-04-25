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Binali Yıldırım, yurt dışında yerleşmek isteyen gençlere seslendi: Davulun sesi uzaktan hoş gelir

25.04.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'de yaşayan gençlerin büyük çoğunluğunun yurt dışına yerleşmek istediğine dair araştırmalarla ilgili konuştu. Yıldırım "Birçok gencimiz yurt dışına gidip yerleşmek istiyormuş ancak davulun sesi uzaktan hoş gelir. Büyüğünüz olarak söylüyorum, orada ülkenizden daha zor şartlarla karşı karşıya kalıyorsunuz." diye konuştu.

Binali Yıldırım, yurt dışında yerleşmek isteyen gençlere seslendi: Davulun sesi uzaktan hoş gelir

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ümraniye Belediyesi'nce düzenlenen Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki gençlerin yurt dışına gidip yerleşmek istediklerine dair iddialarla ilgili konuşan AK Partili Yıldırım, "Yurt dışında da bulunmuş bir büyüğünüz olarak söylüyorum, bir müddet hoşunuza gidiyor ama orada ülkenizden daha zor şartlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ayrımcılığa tabi tutuluyorsunuz, hiçbir şekilde sizi kabul etmiyorlar." dedi

YURT DIŞINDA YAŞAMAK İSTEYEN GENÇLERE SESLENDİ

Yıldırım, insanların ve toplumların hayatlarında zaman zaman zorlukların da yaşanabileceğini dile getirerek, "Bu zorlukları aşmanın yolu birlik ve beraber olmaktan geçiyor. Birçok gencimiz yurt dışında gidip yerleşmek istiyormuş. Ancak davulun sesi uzaktan hoş gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Okul yıllarına ait anıların gençlerle paylaşan Yıldırım, üniversitede okumak için İstanbul'a geldiğinde o günün şartlarında bu yolculuğun 3 gün sürdüğünü anlatırken, "İstanbul açık hava müzesi gibi bir şehir, dünyada içinden deniz geçen başka şehir yok. Farklı medeniyetlerin buluştuğu bir yer ve iki kıtayı birbirine bağlıyor. İstanbul'un meziyetlerini anlatmakla bitiremeyiz." diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye'de her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıkıntılarınız, sorunlarınız olabilir ama şunu unutmayalım, vatanımız, bayrağımız ve devletimiz olmazsa hiçbir şeyin anlamı yok. Bugün birçok ülke ve millet bu sorunu yaşıyor. Niye o insanlar akın akın bize sığınıyorlar? Hayatlarını kurtarmak için. Durup dururken kim yerinden, yurdundan, acı, tatlı anılarının olduğu toprakları bırakıp, bilinmeze göç eder? 60'lı yıllardan 80'li yıllara kadar bizim büyüklerimiz daha iyi bir gelecek için yurt dışına gittiler. Bir kısmı döndü ama çoğu yerleşik hale geldi. Orada kalmalılar ama asimile olmadan kalmalılar. Entegre olabilir, kaynaşabilirler ama kimliklerini, benliklerini asla kaybetmemeliler. Bu çok önemli."

"26 HAVALİMANINI 56'YA ÇIKARDIK"

Binali Yıldırım, hava yolunun 20 yıl önce imtiyazlı bir yolculuk şekli olduğunu hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız bize, 'Hava yolu, halkın yolu olacak' dedi. Biz de, 'mesaj alındı' dedik. 26 havalimanını 56'ya çıkardık. Şimdi yeni açılacaklar da var. Dünyada ikinci, Avrupa'da ilk denizin üzerine havalimanı yaptık. Denizi doldurduk, havalimanı yaptık. Şimdi dünyanın en büyük havalimanı bizde. Şan, şöhret için yapmadık, ihtiyacımız olduğu için yaptık. Bu hepimizin gururu. Türkiye, dünyanın en büyük havalimanına sahipse, bununla övünmek hepimizin hakkı." şeklinde konuştu.

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Okullara geniş bant internet bağladıklarını aktaran Yıldırım, bu nedenle EBA programlarının sorunsuz devam ettiğini ve e-ticaretin arttığını söyledi.

"ERDOĞAN'LA KASIMPAŞA'DA KESİŞTİ YOLLARIMIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dostluklarına değinen Yıldırım, "Kasımpaşa'da kesişti yollarımız. Yolda bulduklarıyla değil yola birlikte çıktıklarıyla devam eden bir liderdir Cumhurbaşkanımız. Allah nasip ederse mezara kadar da devam edeceğiz. Onunla çalışmak çok kolay bir şey değil. Zaman mefhumu yok, gecesi yok, gündüzü yok." şeklinde konuştu.

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"BU BİR VİZYON, İLERİYİ GÖRMEK MESELESİDİR"

Şehir hastanelerini acımasızca eleştirenlerin pandemide bu hastanelerin önemini anladıklarını vurgulayan Yıldırım, "Gün geldi o şehir hastaneleri bizim için hayat kurtaran merkezler haline dönüştü. Bu bir vizyon, ileriyi görmek meselesidir. Amerika, Avrupa sağlıkta, sınıfta kaldılar, vatandaşlarının hak ettiği hizmetleri veremediler." dedi.

Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece gençlerin gösterdiği tavrın kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Hani 'Gençlerin siyasi ve devlet işleriyle alakaları yok' diyorlar ya bu kocaman bir yalan. Sizler 15 Temmuz gecesi hepiniz ay-yıldızlı bayrağımızı alıp, liderimizin çağrısıyla meydanları doldurdunuz ve onlara hak ettikleri tavrı gösterdiniz." ifadelerini kullandı.

İNTERNET KULLANIMI KONUSUNDA UYARDI

Yıldırım, gençlerin internet kullanımında dikkatli olmaları gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

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"Bir suç makinesi olarak kullanmaya hakkımız yok. Oradaki ölçü şudur; gerçek hayatta ne suçsa sanal alemde de o suçtur. Onun için kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyi siz de başkasına yapmayın. Yaptığınızı zaten düşünmüyorum. Bot hesaplar var. Onlar maksatlı olarak yurt dışından terör örgütlerinin ülkemize karşı kullandığı aygıtlardır. Onların tuzağına düşmeyelim"

Binali Yıldırım, daha sonra gençlerle türkü söyledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

(AA)


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Binali Yıldırım AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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