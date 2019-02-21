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BİNALİ YILDIRIM YURTTAKİ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 00:06 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, Maltepe'de KYK yurdunda öğrencilerle buluştu.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Akın Çeliktaş/İSTANBUL(DHA)
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, Maltepe'de KYK yurdunda öğrencilerle buluştu.
AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında akşam saatlerinde Maltepe Kredi Yurtlar Kurumu Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle bir araya geldi.
Binali Yıldırım buradaki konuşmasında, "Geçmiş zamanlarda yurt bulmak için milletvekili düzeyinde torpil aranıyordu. Üstelik odada yer yok, bir koğuş, onlarca yatak, dolaplar kırık, banyo, tuvalet perişan. Şimdi öyle mi? Pırıl pırıl. Binayı gördüm, hak eden bizim meclis binasından farkı yok. İstanbul'da 12 gençlik merkezi kuracağız. Bu merkezlerin her birinin içinde yurtlar da olacak. İçerisinde sineması, tiyatrosu ve vakit geçirebileceğiniz alanları olan bir külliye şeklinde olacak. Maltepe'dekine merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismini vereceğiz. Gençleri en iyi şekilde anlayan ve genç yaşında bedel ödeyen delikanlı insandı. Ömrünü mücadele ederek geçiren Muhsin Yazıcıoğlu ismini gençlerle, sizlerle birlikte yaşatmak istiyoruz" dedi.

"FİKRİNİ GETİR YATIRIMI GÖTÜR"
Genç girişimcilerin bir araya gelip ürünlerini oluşturacağı bir merkez kuracaklarını belirten Yıldırım, “İlk müjdemiz Bayrampaşa'ya bir teknoloji üssü kuracağız. Buradan yeni Aziz Sancarlar çıkacak, yeni bilim adamları çıkacak, yeni patent sahipleri çıkacak. Bu üste Türkiye'deki tüm üniversitelerin bir araya geleceği açık bir kampüs olacak. Üniversite öğrencileri, hocalar, şirketler burada buluşacak, fikirlerini paylaşacaklar, şirketler bu fikirleri değerlendirip bunu bir ürüne dönüştürecekler." diye konuştu.

“PROJEMİZ EN AZ 500 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM İMKANI SAĞLAYACAK"
Binali Yıldırım, gençlere özel kuluçka merkezleri kurulacaklarını belirterek gençlerden, yapay zeka, robot teknolojileri ve yazılıma kafa yormalarını istedi. Yıldırım, Türkiye'nin geleceğinin yapay zeka, robot teknolojileri ve yazılımda olduğunu belirterek, “İş bulma telaşı içerisinde olacağınızı biliyorum. Bu sıralardan geçen birisiyim. Projemiz en az 500 bin kişilik istihdam imkanı sağlayacak bir proje. Biz bunun alt yapısını yapacağız, gerisi size kalacak. Biz dijital göçmen, siz dijital yerlisiniz. Biz bilgi toplumunun içerisinde doğmadık sonradan bilgi toplumunun içerisine dahil olduk. Sizler büyüklere bilgisayar okur-yazarlığı öğretiyorsunuz." şeklinde konuştu.

"ARTIK AKIL PARA KAZANIYOR"
Yıldırım, “Geçtiğimiz ay Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük, dünyanın 5'nci E-Spor sahnesini Ataşehir'de açtık. Orada şimdi müsabakalar yapılıyor. Bu müsabakalar sonrasında birinci olan takım E-spor dünya müsabakalarına katılacak. Bir başka dünya var. Bu sizin dünyanız, bunlar gerçek. Bazıları bunun oyun olduğunu zannediyor. Bu işten milyon dolarlar kazananlar var. Bu akıl terinin sonucu. Artık akıl para kazanıyor. Büyükşehir Belediyesi'ni de kazanırsak bir E-Spor takımı mutlaka olacak." diyerek gençlerden kendisini takip etmesini istedi.
Binali Yıldırım konuşmasının ardından salonda bulunan öğrencilerin sorunlarını dinleyerek taleplerini aldı.
Seçilmesi halinde öğrenci İstanbul Kartları'nda değişiklik olup olmayacağı yönündeki soruya Yıldırım "Öğrencilere bir güzellik yapacağız" cevabını verdi.
Geri dönüşüm ile İstanbul Kart'a kredi yüklenen sistemin, kalmış olduğu yurtta olmasını isteyen bir öğrenciye Yıldırım, "Her yerde öğrenci olanlara yönelik bu geri dönüşümden, bu İstanbul Kart'a kredi yüklenecek ve bu da sizin ulaşım biletinizi ucuzlatmış olacak. Ne kadar çok ayrıştırma yaparsanız o kadar indirim alacaksınız." karşılığını verdi.
Salonda bulunan gençlerin sorunlarını dinledikten sonra Binali Yıldırım'a tablo hediye edildi. Ardından Binali Yıldırım ve öğrenciler yurdun yemekhanesinde birlikte yemek yedi.

Görüntü Dökümü:
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-Binali Yıldırım'ın salona gelişi
-Binali Yıldırım'ın konuşması
-Yıldırım'ın gençlerin sorunlarını dinleme bölümü
-Yıldırım'a tablo hediyesi

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