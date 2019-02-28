Binali Yıldırım, Zeytinburnu'nda halka hitap etti

Arısoy ve kendisine destek isteyen Yıldırım, "12 yıl bakanlık yaptım. Türkiye'yi başkan sona, doğudan batıya, kuzeyden güneye, yollarıyla, havaalanlarıyla, okullarıyla, hastanelerle donattık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, sevenleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürmeyiz. Havayollarını halkın yolları yaptık. Yolların keyfini sürün. Sizin yüzünüzün gülmesi bizim için yeterlidir." diye konuştu.

AK Parti iktidarının yaptığı çalışmaları anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"İstanbul'da Marmaray'ı kullanıyor musunuz? Marmaray, 100 yıllık rüya. Cennet mekan Abdulhamid Han'ın tasarladığı, planlarını ve projelerini çizdiği, onun torunları Recep Tayyip Erdoğan ile Binali Yıldırım'ın yapıp hizmete açtığı bir eser. Fatih Sultan Mehmet, gemileri karadan yürüttü. Onun torunları, trenleri, arabaları denizin altında geçirdi. İstanbul'a da bu yakışır. Marmaray'ın hemen yanına Avrasya Tüneli yaptık. Üçüncü köprü üzerinde demiryolu da var. Şimdi, İstanbul'a deniz altında üç katlı bir tünel daha yapıyoruz. Bunlar büyük işler. Bu işler tecrübe ister."

- "Türkiye’de çözdük, İstanbul’da haydi haydi çözeriz"

Trafik ve ulaşımın İstanbul'un en büyük sorunu olduğunu ancak bu işi Türkiye'de çözüme kavuşturmuş kişinin İstanbul'da da bunu başaracağını dile getiren Yıldırım, "İstanbul trafiği, yaptığımız eserlerle gittikçe daha rahatlayacak. Raylı sistemlerin miktarı artırıldıkça trafik daha da rahatlayacak. Gelecek 5 yıl içinde raylı sistem uzunluğu, 170 kilometreden 518 kilometreye çıkacak, demir yoluyla, metro ile taşıman yolcu miktarı, toplamın yüzde 48'ine ulaşacak. Bir yerden bir başka yere gidenlerin yarısı trenle diğer yarısı da deniz ve kara yolları ile gidecek. Şu anda raylı sistem yüzde 18. Yaklaşık 5 yıl içinde her iki kişiden biri raylı sistemi kullanacak. Evden çıkınca insanlar her 750 metreden sonra toplu ulaşım aracıyla hareket edecek. Böylece İstanbul'un trafiği sürekli akacak. Eskiden İstanbul'da iki köprü vardı, şimdi üç köprü var. Marmaray ve Avrasya Tüneli de var. Şimdi Boğaz'da üç katlı tünel de oldu mu, ulaşım ve trafik sorunu kalmaz. Türkiye'de bunu çözdük, İstanbul'da haydi haydi çözeriz." ifadelerini kullandı.