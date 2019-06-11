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Binali Yıldırım’a Bahçelievler’de salı pazarında yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 22:05 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de salı pazarını gezen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bahçelievler’de salı pazarını gezen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar adeta birbiriyle yarışırken Binali Yıldırım, yürümekte güçlük çekti.
23 Haziran seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, gün içerisinde birden fazla ilçeyi gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Binali Yıldırım, seçim turu kapsamında geldiği Bahçelievler’de Salı Pazarına girerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Salı Pazarı girişine gelen Binali Yıldırım’ı vatandaşlar ‘İstanbul’un başkanı Binali başkan’ sloganlarıyla karşıladı. Başkan adayını karşısında gören vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Binali Yıldırım yürümekte güçlük çekti. Pazarda esnafla sohbet eden Binali Yıldırım evi için alışveriş yaptı.

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