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Binali Yıldırım’a benzerliğiyle tanınan Zekeriya Yetkin, destek için İstanbul’a geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 16:38 | Son Güncelleme

Binali Yıldırım’a benzerliğiyle tanınan İzmirli Zekeriya Yetkin, 23 Haziran’da gerçekleştirilecek olan İstanbul seçimlerinde Yıldırım’a destek olmak amacıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.Cumhur İttifakının İstanbul Adayı Binali Yıldırım’a ikizi kadar benzeyen İzmirli Zekeriya Yetkin, 23 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirilecek olan seçim çalışmalarına destek olmak amacıyla İzmir’den İstanbul’a geldi.

Binali Yıldırım’a benzerliğiyle tanınan İzmirli Zekeriya Yetkin, 23 Haziran’da gerçekleştirilecek olan İstanbul seçimlerinde Yıldırım’a destek olmak amacıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.
Cumhur İttifakının İstanbul Adayı Binali Yıldırım’a ikizi kadar benzeyen İzmirli Zekeriya Yetkin, 23 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirilecek olan seçim çalışmalarına destek olmak amacıyla İzmir’den İstanbul’a geldi. İstanbul ziyareti esnasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na da gelen Yetkin’e partililerin ilgisi yoğun oldu.
Yürütülen seçim çalışmalarına katkı vermek amacıyla İstanbul’a geldiğini belirten Zekeriya Yetkin, "Binali Beyin İzmir’e çok hizmetleri ve emeği var. Bende İzmir için elimden geleni yapmak için bir önceki dönem milletvekilliği için aday adayı olmuştum. Onun vefalı bir dost olduğunu çok iyi bildiğimden, yemekte bir tuzum bulunsun diye İzmir’den kalktım destek amacıyla İstanbul’a geldim. İstanbul’daki havayı çok güzel buldum. İnşallah hayırlısı olur’’ şeklinde konuştu.

"Hizmet demek AK Parti demektir, Hizmet adamı demek Binali Yıldırım demektir"
İstanbul için güzel günlerin yakın olduğunu kaydeden Yetkin,’’ Hizmet demek AK Parti demektir. Hizmet adamı demek Binali Yıldırım demektir. İstanbul için çok güzel yakındır. Gelmişken teşkilatımızı ziyaret etmemek olmazdı. Sağ olsunlar çok sıcak karşıladılar, hepsine çok teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı.

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