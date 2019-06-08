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Binali Yıldırım’a Çanakkale’den destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2019 17:38 | Son Güncelleme

İstanbul’da 23 Haziran tarihinde yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım’a destek çalışmaları devam ediyor.Çanakkale’de AK Parti İl Başkanlığı tarafından iskele meydanında dönüş yolunda olan vatandaşlara hem su dağıtıldı, hem de Binalı Yıldırım’a destek çağrısında bulunuldu.

İstanbul’da 23 Haziran tarihinde yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım’a destek çalışmaları devam ediyor.
Çanakkale’de AK Parti İl Başkanlığı tarafından iskele meydanında dönüş yolunda olan vatandaşlara hem su dağıtıldı, hem de Binalı Yıldırım’a destek çağrısında bulunuldu. İl Başkanı Gültekin Yıldız ve partililerin de iştirakiyle sürücülere üzerinde “Çanakkale’den Binalı Yıldırım’a tam destek” yazılı sular dağıtıldı.
Gültekin Yıldız, “Bayram dönüşü Çanakkale hareketli. Boğaz hattından binlerce misafirimiz geçiyor. Biz de bu anlamda İstanbul seçimlerine destek olmak maksadıyla teşkilatlarımızla birlikte Çanakkale ve Lapseki iskelelerinde su dağıtacağız. Bu suların üstünde Bibali Yıldırım’a tam destek yazıları var. Bizim ona borcumuz var. Boğaz hattında Çanakkale 1915 köprüsünde çok emeği var. Onun için ne yapsak azdır. Çanakkale teşkilatı olarak İstanbul teşkilatlarımızın yanındayız” dedi.

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