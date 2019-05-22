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Binali Yıldırım’a destek için Gümüşhane’den İstanbul’a gidecekler

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 10:56 | Son Güncelleme

Gümüşhane Yerel Yönetimler Birliği, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen başkanlığında toplanarak, Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın seçim kampanyasına destek vermek için İstanbul’a gitme kararı aldı.Torul Kalesi Cam Teras’ta Belediye Başkanı Çimen’in düzenlediği iftar programına İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, İlçe Belediye Başkanları, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlik üyeleri katıldı.Burada toplanan Yerel Yönetimler Birliği, 23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Binali Yıldırım’a destek olmak için İstanbul’a çıkarma yapma kararı aldı.Gümüşhane Belediye Başkanı ve Yerel Yönetimler Birlik Başkanı Ercan Çimen, 23 Haziran’da gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin çok önemli bir seçim olduğunu ifade ederek, “Gümüşhane İl, İlçe ve Belde Belediye Başkanları olarak Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın seçim kampanyasına topyekün katılma kararı aldık.

Binali Yıldırım’a destek için Gümüşhane’den İstanbul’a gidecekler

Gümüşhane Yerel Yönetimler Birliği, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen başkanlığında toplanarak, Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın seçim kampanyasına destek vermek için İstanbul’a gitme kararı aldı.
Torul Kalesi Cam Teras’ta Belediye Başkanı Çimen’in düzenlediği iftar programına İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, İlçe Belediye Başkanları, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlik üyeleri katıldı.
Burada toplanan Yerel Yönetimler Birliği, 23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Binali Yıldırım’a destek olmak için İstanbul’a çıkarma yapma kararı aldı.
Gümüşhane Belediye Başkanı ve Yerel Yönetimler Birlik Başkanı Ercan Çimen, 23 Haziran’da gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin çok önemli bir seçim olduğunu ifade ederek, “Gümüşhane İl, İlçe ve Belde Belediye Başkanları olarak Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın seçim kampanyasına topyekün katılma kararı aldık. Önümüzdeki günlerde hep birlikte İstanbul’a giderek sayın Yıldırım’a destek olacağız. Bu seçim çok önemli bir seçim. Bizde bu nedenle İstanbul’daki seçim çalışmalarına katılma kararı aldık. Bayramdan sonra Belediye Başkanlarımızla İstanbul’a çıkarma yapacağız ve seçim çalışması yürüteceğiz. Oradaki Gümüşhaneli hemşerimizle kucaklaşacağız ve İstanbul’un aydınlık yarınları için gayret edeceğiz. Bizim için artık vakit, İstanbul vaktidir. Allah’ın izni ile Milletvekili, bakan, başbakan, Meclis Başkanı olarak görev yapan ve ülkemize önemli hizmetlerle buluşturan sayın Binali Yıldırım’ı kazandıracağız” dedi.

Binali Yıldırım’a destek için Gümüşhane’den İstanbul’a gidecekler

Binali Yıldırım’a destek için Gümüşhane’den İstanbul’a gidecekler

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