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Binali Yıldırım’a drone tutkunlarından havada teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 18:41 | Son Güncelleme

Drone uçuşları ile ilgili yeni izin ve düzenlemeleri kutlamak isteyen drone sahibi vatandaşlar, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a teşekkür etmek için Maltepe etkinlik alanında buluştu.

Drone uçuşları ile ilgili yeni izin ve düzenlemeleri kutlamak isteyen drone sahibi vatandaşlar, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a teşekkür etmek için Maltepe etkinlik alanında buluştu. Drone sahipleri, Binali Yıldırım’a teşekkürlerini iletmek için üzerinde Yıldırım’ın fotoğrafı olan ve ‘Teşekkürler Binali Yıldırım’ yazan pankartın asılı olduğu dronu havada uçurdular.

Drone cihazının Maltepe ve Yenikapı etkinlik alanları ile İstanbul’daki tüm millet bahçelerinde serbestçe uçurulabilmesini sağlayan yeni düzenlemeyi kutlamak isteyen drone sahipleri Maltepe etkinlik alanında buluştu. İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın kendilerine bu konuda yardım ettiğini kaydeden vatandaşlar, Binali Yıldırım’ın fotoğrafı bulunan ve altında ‘Teşekkürler Binali Yıldırım’ yazan bir pankartı drone cihazına bağlayarak havada uçurdu. Drone tutkunu vatandaşlar, Sivil Havacılık Kurumu ve benzeri yerlerden alınması gereken drone uçuş izinlerinin bir günde sonuçlanacağı sözünü vermesi sebebiyle Yıldırım’a ayrıca teşekkür etti.

Etkinliğe katılan Ahmet Eşter Dönmez, “Türkiye’deki drone işi ile uğraşan arkadaşların yaşamış olduğu sıkıntılardan dolayı ciddi mağduriyetler söz konusuydu. Bunun çözüme kavuşturulması için Binali Başkanımıza bir takım bildirimlerde bulunduk. Bize çok hızlı bir şekilde geri dönüşüm oldu. Sorunlarınızı söyleyin ona göre hızlandıralım, dediler. Bu kapsamda bizim taleplerimiz doğrultusunda bir çözüm içeren bir çalışma yapıldı ve Yenikapı miting alanı, Maltepe miting alanı ve tüm İstanbul’daki millet bahçelerinin tamamı hobiciler için izinsiz uçuş yapılabilecek. Haricinde de biz izin konusunda Sivil Havacılıktan ve diğer kurumlardan almak istediğimiz izinlerde sorunlar yaşıyorduk. Bu süre 10-15 güne kadar uzuyordu ve netice alamıyorduk. Bununla ilgili 24 saate düşürme sözü verdi. Bizi en çok bu mutlu ediyor. İnşallah seçimlerden sora bizim bu problemlerimizin daha da gündeme gelmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hem drone severler hem de bu alanda gelir elde eden kurumlar adına değerlendirme yapan Kerem Üzer, “Türkiye’de havacılık belli bir noktaya geldi. Biz de bu ticari havadan görsel toplayan kurumlar olarak, ekipler olarak izin konularında baya sıkıntılar yaşıyorduk. Sayın Başkanımız Binali Bey bununla ilgili gerekli önlemlerin en kısa zamanda alınacağı, izinlerin 24 saat, 2 güne kadar indirileceğini söyledi. Bununla ilgili biz burada toplandık. Bir teşekkür maiyetinde ekiplerimiz arkadaşlarımız geldi” dedi.

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