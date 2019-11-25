Binali Yıldırım’a fahri doktora unvanı verildi

Yıldırım, "Bu bölge bu coğrafya zor bir coğrafya. Bu coğrafya bizim kaderimiz, o halde bu topraklarda biz sadece ülkemizi korumak ve milletimizi her türlü tehditlerden korumakla yükümlü değiliz. Aynı zamanda ait olduğumuz coğrafyanın 1,5 milyar insanın yaşadığı bu bölgeye karşı da sorumluluğumuz var. Bunun için mücadele ediyoruz. Bunun için bölgesel sorunların çözümünde inisiyatif almaktan geri durmuyoruz. Türkiye yakın tarihimizde ilk defa bölgesinde yaşanan olaylarla ilgili izleyen değil, karar veren konuma gelmiştir. Böyle olmasaydı bir yanda Rusya, bir yanda Amerika'nın olduğu bir bölgede 'evvel Allah biz de varız' dedik. 'Çünkü bu topraklarda sizin hududunuz yok. Bizim 911 kilometre sınırımız var. Dolayısıyla burada yaşanan gelişmelerin kararını siz veremezsiniz. Burada bir terör kuşağının oluşmasına asla müsaade etmeyiz' dedik ve gereğini yaptık. Milletimizden aldığımız güçle yaptık" dedi.

MÜSLÜMAN ÜLKELERİN HİÇBİR TANESİ BM GÜVENLİK KONSEYİ'NE DAİMİ ÜYE DEĞİL

Dünyanın artık eski dünya olmadığını vurgulayan Binali Yıldırım, "Şartlar eski şartlar değil ve bugün dünya nüfusunun dörtte biri Müslüman ülkelerden oluşuyor. 57 Müslüman ülke var ve Müslüman ülkelerin hiçbir tanesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üye değil. Bütün kargaşaların, bütün iç savaşların, bütün yönetim zafiyetlerinin ağırlıklı olarak İslam ülkelerinde meydana geliyor olması bir tesadüf müdür? Elbette değildir. Bir yanda mutlak üstünlüğe sahip olan doğal kaynakları, diğer yanda tarihi eski dönemlerinden beri var olan bir haçlı anlayışıyla, İslam ülkeleri ile diğer medeniyetler arasında çatışma bugün iyice su yüzüne çıkmış durumda. Avrupa'da gittikçe yükselen ırkçılık, İslam düşmanlığı ve emperyal hedefler her zaman bizim bölgemizi önemli hale getirmiştir. Bölgemizde sorunların çok daha büyümesine sebep olmuştur." diye konuştu.